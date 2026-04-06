Число доменов-угонщиков аккаунтов в Telegram сократилось вдвое, но мошенники запустили новые схемы

В первом квартале 2026 года количество доменов, через которые мошенники угоняли аккаунты в Telegram, сократилось более чем вдвое — до 3500 против не менее 7500 годом ранее. Эксперты связывают это с замедлением работы мессенджера и ухудшением доступности средств обхода блокировок.

Источник изображения: lonely blue / unsplash.com

Снижение затронуло весь сегмент фишинговых ресурсов. BI.Zone, компания по управлению цифровыми рисками, входящая в экосистему «Сбера», обнаружила в I квартале 2026 года 12500 мошеннических сайтов во всех доменных зонах, включая российскую, против 17500 за аналогичный период 2025 года. Positive Technologies также зафиксировала сокращение доли атак с использованием сайтов как одного из основных каналов: в I квартале 2026 года этот показатель составил 55 % против 60 % годом ранее и 77 % в IV квартале 2025 года.

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александр Вураско уточнил, что чаще всего аккаунты в Telegram угоняют через фишинг: пользователю отправляют ссылку на поддельный сайт под видом голосования, подарка или проверки безопасности, где просят ввести номер телефона и код подтверждения. Доступ к аккаунту получают и через социальную инженерию, когда мошенники пишут от имени знакомого или службы поддержки и убеждают переслать код либо перейти по ссылке. Ещё один сценарий связан с вредоносными приложениями и ботами, которые запрашивают авторизацию и получают доступ к аккаунту или сессии. Руководитель BI.Zone Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин отметил, что злоумышленников интересуют чувствительные данные пользователей, а также финансовые и криптовалютные функции Telegram.

Источник изображения: Kevin Horvat / unsplash.com

Вураско допускает, что часть активности злоумышленников могла сместиться на другие сервисы, где сценарии кражи аккаунтов сейчас дают более высокий результат. Одновременно компания F6 в сфере кибербезопасности в марте-апреле зафиксировала новые мошеннические схемы, построенные на обходе замедления Telegram. Ведущий аналитик Digital Risk Protection F6 Евгений Егоров сообщил, что одна из них использует приманку в виде «официального прокси». По этой схеме компания обнаружила 150 сайтов, домены которых применяются для угона аккаунтов в мессенджере.

Снижение числа вредоносных доменов эксперты связывают прежде всего с ужесточением законодательства в разных странах и с более тщательным мониторингом фишинговых ресурсов со стороны регистраторов, хостинг-провайдеров и команд реагирования. С 1 сентября 2026 года регистрация и продление доменов в зонах .RU, .РФ и .SU в России будут возможны только после обязательной идентификации владельца через ЕСИА, портал «Госуслуги». Кирюшкин считает, что это существенно затруднит создание новых мошеннических сайтов в российской доменной зоне и может подтолкнуть злоумышленников к захвату старых, плохо защищённых ресурсов для размещения фишинговых страниц, онлайн-казино и других игровых механик, используемых для кражи средств пользователей.

Данные компании T2, входящей в Ростелеком, указывают на изменение пользовательской активности. Президент Ростелекома Михаил Осеевский 2 апреля на конференции «Телеком 2026» сообщил, что за последнюю неделю трафик Telegram в сети оператора сократился в 10 раз. Если в феврале на одного пользователя приходилось 500 Мбайт трафика в месяц, то за последнюю неделю — 50 Мбайт. По словам Осеевского, трафик WhatsApp в сети оператора отсутствует, тогда как трафик Max растёт.

Теги: telegram, телеграм, фишинг, киберпреступность, кибербезопасность
