Четверо астронавтов в ближайшие часы достигнут ближайшей точки к Луне на траектории, которая предусмотрена миссией Artemis II. В 7:41 по московскому времени в этот понедельник космический аппарат Orion, на борту которого они совершат облёт Луны, оказался в условной сфере лунного влияния, где гравитация этого естественного спутника оказывает на окрестные небесные тела более сильное влияние по сравнению с земной.

Указанная граница, как поясняет NBC News, является условной и не ощущается участниками экспедиции физически. Важно, что данный барьер впервые был преодолён людьми с 1972 года, когда к Луне была отправлена миссия Apollo 17. Сделанный астронавтами Artemis II в воскресенье снимок нашей планеты из иллюминатора Orion позволяет понять, что он находится на приличном удалении от Земли. От родной планеты в рамках текущей миссии астронавты к вечеру понедельника отдалятся на 406 778 км — максимальное в истории космонавтики расстояние, поскольку экипажу Apollo 13 в прошлом веке удалось отдалиться на 400 171 км от Земли.

Переходя непосредственно к облёту Луны на борту корабля Orion, астронавты будут в течение семи часов делать её подробные снимки, включая те участки поверхности земного спутника, которые никогда ранее не наблюдались людьми воочию. NASA будет осуществлять прямую трансляцию этой фазы экспедиции. Orion приблизится к поверхности Луны почти на 6449 км. Для съёмки лунной поверхности будут использоваться камеры Nikon D5 (2 штуки) и Nikon Z9.

Одним из объектов изучения будет так называемое Море Восточное — крупный кратер диаметром 966 км, возраст которого оценивается в 3,8 млрд лет. Чуть менее крупный кратер Герцшпрунг также будет визуально изучен астронавтами в ходе миссии Artemis II. Сравнение изображений двух кратеров должно помочь учёным лучше понять, как изменялась топография Луны с течением времени. Подсказывать астронавтам оптимальный алгоритм сбора фотоматериалов будет специально разработанная программа. Тем не менее, представители NASA утверждают, что участники экспедиции сохраняют право отступить от насыщенной программы исследований, если обнаружат нечто экстраординарное.

К концу периода облёта Луны астронавты смогут в течение часа наблюдать солнечное затмение, которое также будет использовано для наблюдения за солнечной короной и объектами, врезающимися в лунную поверхность на своём пути из космоса. Затмение также позволит астронавтам сделать снимки Меркурия, Марса, Венеры и Сатурна. Траектория движения Orion была рассчитана настолько точно, что две плановые корректировки при помощи двигателей не потребовались, и только в воскресенье они работали в течение 14 секунд, чтобы скорректировать траекторию полёта космического корабля. Участник миссии Apollo 16 Чарли Дюк (Charlie Duke) отправил экипажу Orion приветственное послание, в котором упоминал, что в 1972 году он в компании Джона Янга (John Young) опустился на поверхность Луны в аппарате с таким же именем — Orion, и в совпадении названий имеется определённая символичность.