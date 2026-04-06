«Это только начало»: авторы Arc Raiders сделали крафтинг удобнее и пообещали впредь реагировать на жалобы игроков

Студия Embark несколько дней назад выпустила большое обновление для эвакуационного шутера Arc Raiders, благодаря которому процесс создания предметов стал значительно удобнее. Поводом для внесения изменений послужили многочисленные жалобы игроков на слишком запутанный поиск недостающих компонентов.

Создатели проекта прислушались к аудитории и согласились с тем, что постоянное «копание» во вкладках интерфейса отнимает ценное время, которое гораздо приятнее тратить на поиски приключений на поверхности. Доработка существующих механик стала центральной темой нового сообщения в официальном блоге Embark.

Представители команды разработки Arc Raiders называют вышедший патч лишь самым началом пути к масштабной переработке ключевых систем шутера. Разработчики прекрасно понимают, что глобальное улучшение системы крафтинга требует гораздо более серьёзных вмешательств, чем добавление одной полезной функции.

«Это только начало. Мы знаем, что это не решает всех проблем. […] Наша команда будет систематически работать над устранением имеющихся спорных моментов, и вы можете ожидать новых результатов в ближайшее время», — пояснили представители Embark в своём блоге.

Arc Raiders вышла 30 октября 2025 года на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S.