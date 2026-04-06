15 российских провайдеров оштрафовали на 4 млн рублей за неправильную фильтрацию трафика

За нарушение операторами связи правил установки и использования оборудования для фильтрации интернет-трафика по административным протоколам Роскомнадзора, направленным в суд с 15 октября прошлого года по 31 марта, был начислен штраф в размере 4 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с нарушениями территориальные управления РКН оформили материалы в отношении 28 операторов связи. По 15 фактам суд назначил штрафы на указанную сумму, по 5 — вынесли предупреждения, по 8 — ожидаются заседания.

В пресс-службе РКН отметили, что к административной ответственности за несоблюдение правил установки и использования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) привлекаются как юридические, так и должностные лица, а штрафы могут достигать 1 млн руб. Также в пресс-службе напомнили, что с 1 января 2023 года операторы связи обязаны пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ, и невыполнение этого требования влечёт за собой возникновение информационных угроз для россиян.

За нарушение правил установки и использования ТСПУ штраф для должностных лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. При повторном нарушении сумма штрафа для юридических лиц увеличивается до 3 – 5 млн руб., а должностным лицам и предпринимателям за систематические нарушения требований к пропуску трафика через ТСПУ по ст. 274.2 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

Ранее сообщалось о планах Минцифры увеличить к 2030 году пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ), включающей ТСПУ, в 2,5 раза, до 954 Тбит/с.