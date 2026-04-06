15 российских провайдеров оштрафовали на 4 млн рублей за неправильную фильтрацию трафика

За нарушение операторами связи правил установки и использования оборудования для фильтрации интернет-трафика по административным протоколам Роскомнадзора, направленным в суд с 15 октября прошлого года по 31 марта, был начислен штраф в размере 4 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

В связи с нарушениями территориальные управления РКН оформили материалы в отношении 28 операторов связи. По 15 фактам суд назначил штрафы на указанную сумму, по 5 — вынесли предупреждения, по 8 — ожидаются заседания.

В пресс-службе РКН отметили, что к административной ответственности за несоблюдение правил установки и использования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) привлекаются как юридические, так и должностные лица, а штрафы могут достигать 1 млн руб. Также в пресс-службе напомнили, что с 1 января 2023 года операторы связи обязаны пропускать весь интернет-трафик через ТСПУ, и невыполнение этого требования влечёт за собой возникновение информационных угроз для россиян.

За нарушение правил установки и использования ТСПУ штраф для должностных лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. При повторном нарушении сумма штрафа для юридических лиц увеличивается до 3 – 5 млн руб., а должностным лицам и предпринимателям за систематические нарушения требований к пропуску трафика через ТСПУ по ст. 274.2 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

Ранее сообщалось о планах Минцифры увеличить к 2030 году пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ), включающей ТСПУ, в 2,5 раза, до 954 Тбит/с.

Материалы по теме
Дуров пообещал усложнить обнаружение и блокировку трафика Telegram
Крупная российская точка обмена трафиком повысит цены — зарубежный трафик резко вырос
Минцифры хочет фильтровать весь трафик Рунета — средства блокировки разгонят в 2,5 раза к 2030 году
Amazon распорядилась сделать сериал Mass Effect «более привлекательным для негеймеров»
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети
Теги: суд, операторы связи, штраф, трафик, россия
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» уже можно попробовать — в Steam стартовало закрытое тестирование
Объявлена дата анонса смартфонов Honor 600 и 600 Pro — новинки уже показались во всей красе
«До мурашек»: датамайнер заворожил фанатов восстановленной сюжетной сценой из Elden Ring
Samsung полностью откажется от собственного мессенджера в пользу Google уже к июлю
Календарь релизов 6 – 12 апреля: Starfield: Terran Armada, DarkSwitch и People of Note 2 ч.
«Напоминает Driver времён PS1»: релизный трейлер криминального боевика Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause заинтриговал игроков 3 ч.
На момент анонса State of Decay 3 существовала лишь в виде документа Word — никаких зомби-животных в игре не будет 4 ч.
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России 6 ч.
Китайские власти не смогли заблокировать мессенджер Bitchat, поэтому заставили Apple его удалить 7 ч.
В РКН пожаловались на резкий скачок DDoS-атак на государственные информресурсы в феврале–марте 8 ч.
«Это только начало»: авторы Arc Raiders сделали крафтинг удобнее и пообещали впредь реагировать на жалобы игроков 8 ч.
Список достижений Starfield раскрыл неанонсированные секреты дополнения Terran Armada 10 ч.
В Google Play появилась функция поиска по отзывам 11 ч.
Британцы пытаются «заманить» к себе Anthropic после конфликта с Пентагоном 11 ч.
Intel внезапно представила пару мобильных процессоров серий Arrow Lake-HX и Panther Lake 4 ч.
Умные очки Meta научились изучать еду пользователя и рассказывать о её питательной ценности 5 ч.
Дефицит Mac Mini и Mac Studio усугубляется: сроки поставки растянулись вплоть до сентября 6 ч.
Intel пообещала и дальше выпускать устаревающие процессоры Raptor Lake, чтобы помочь пережить дефицит DDR5 6 ч.
Развитие ИИ в США теперь зависит от электрооборудования из Китая, а санкции и пошлины только усугубляют дело 8 ч.
Tesla отделалась от расследования по поводу одной из функций автопилота, просто обновив ПО 9 ч.
Тайвань заподозрил ещё 11 китайских компаний в агрессивном переманивании чиповых специалистов 10 ч.
Люди впервые за полвека оказались в сфере гравитационного влияния Луны — важный этап Artemis II 10 ч.
Dell’Oro Group: мировая телеком-отрасль снизит затраты в 2026 году 11 ч.
Xiaomi представила 300-Гц монитор за $108 — Redmi G25 300 Гц на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS 12 ч.