Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет

Первый более чем за полвека полёт человека к Луне в рамках миссии Artemis II обернулся для симулятора космической программы Kerbal Space Program от студии Squad новым всплеском популярности в Steam.

Источник изображений: Private Division

Показатель ежедневного количества одновременных игроков Kerbal Space Program в Steam последние месяцы держался на уровне 3−4 тыс. человек, но 1 апреля со взлётом корабля Orion пережил собственный взлёт.

Как подметили в издании DualShockers, пиковый онлайн Kerbal Space Program в Steam накануне, 5 апреля, достиг 11 933 человек — это лучший результат игры со времён выхода релизной версии весной 2015 года.

Радость от успешной лунной миссии привлекла к Kerbal Space Program тысячи пользователей (в том числе новых), стремящихся, помимо прочего, воссоздать полёт космического корабля Orion в игре.

На момент публикации экипаж Orion оказался в сфере гравитационного влияния Луны (для человечества это первый случай с 1972 года) — в течение ближайших часов аппарат перейдёт непосредственно к облёту земного спутника.

Kerbal Space Program предлагает возглавить космическую программу инопланетной расы кербалов: создавать собственные космические суда, выводить их на орбиту и отправлять к другим планетам.

Успех Kerbal Space Program должен был закрепить сиквел, но Kerbal Space Program 2 навечно застряла на орбите раннего доступа, так как разрабатывать игру больше некому — Take-Two Interactive закрыла студию Intercept Games в ответе за проект.

Теги: kerbal space program, squad, private division, симулятор
