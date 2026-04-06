На момент анонса State of Decay 3 существовала лишь в виде документа Word — никаких зомби-животных в игре не будет

Глава Undead Labs Филип Холт (Philip Holt) в интервью блогеру Sunny Games объяснил, почему зомби-экшен с элементами выживания State of Decay 3 спустя шесть лет после анонса только готовится к публичной «альфе».

Напомним, State of Decay 3 была представлена летом 2020 года кинематографическим трейлером. Полутораминутный ролик демонстрировал, как одинокая женщина выживает в заснеженном лесу и встречает зомби-оленя.

Как выяснилось, на этапе анонса в 2020 году State of Decay 3 существовала разве что на бумаге, и то виртуальной — в документе Word, — а команда разработки насчитывала менее дюжины человек.

По словам Холта, трейлер создавался студией Blur и отражал идеи, которые, по мнению разработчиков, «было бы здорово реализовать в State of Decay 3» — спустя шесть лет зомби-животные в их число не входят.

«Когда мы получили шанс сформировать команду и взяться за игру, некоторые [из показанных в трейлере] элементов мы решили сохранить, а другие — зомби-животных мы добавлять не будем», — прояснил Холт.

State of Decay 3 позиционируется как игра про выживание в открытом мире, где много лет назад зомби-апокалипсис чуть не стёр людей с лица Земли. Зомби всё ещё угрожают человечеству, и задача игроков — помочь уцелевшим остаться в живых.

Релиз State of Decay 3 ожидается на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. В мае стартует серия публичных альфа-тестирований игры — записаться в добровольцы можно через официальный сайт.