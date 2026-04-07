Многолетняя тяжба Apple и Epic Games дойдёт до Верховного суда США во второй раз

Apple готовится вновь обратиться в Верховный суд США в рамках многолетнего разбирательства с Epic Games. Компания намерена обжаловать постановление, ограничивающее её возможности по взиманию комиссии за платежи вне экосистемы App Store. Пока готовится обращение, Apple запросила у суда временно приостановить действие текущего вердикта.

Конфликт между компаниями начался в 2020 году, когда разработчик Fortnite добавил в свою игру возможность прямых покупок в обход стандартного сбора App Store в 30 %. Далее начались судебные разбирательства, и в 2021 году суд обязал корпорацию разрешить создателям приложений размещать ссылки на альтернативные внешние способы оплаты.

В ответ компания ввела комиссию в размере 27 % на эти транзакции, что вызвало возражения Epic Games и привело к признанию Apple виновной в неуважении к суду. Окружной апелляционный суд Девятого округа подтвердил своё решение в декабре 2025 года, подчеркнув, что текущая ставка (27 %) фактически обесценивает разрешение на использование внешних платежей. В марте 2026 года суд отклонил запрос Apple на пересмотр решения ввиду того, что внутри этого округа у корпорации уже были исчерпаны все правовые механизмы защиты.

Сама Apple утверждает, что текущий сбор в 27 % взимается не за обработку платежей, а за хостинг, программное обеспечение, инструменты разработки и общую ценность экосистемы App Store. При этом ранее (2023 год) Верховный суд США уже отказался рассматривать жалобу компании по другому аспекту этого дела, что может грозить отклонением и нового иска.

Студия Epic Games и другие создатели приложений заявляют, что политика Apple не позволяет им заметно экономить, поскольку обработка внешних платежей и так требует дополнительных затрат со стороны разработчиков. Пресс-секретарь Epic Games Натали Муньос (Natalie Munoz) назвала действия оппонента тактикой затягивания процесса, мешающей установить постоянные границы для комиссий.

По её словам, из-за подобного подхода Apple, лишь немногие разработчики, включая Spotify, Kindle и Patreon, рискнули воспользоваться правом на альтернативные платежи. Тем временем компания Google, столкнувшаяся недавно с аналогичным иском, пошла на соглашение с Epic Games и снизила комиссии в своём магазине Play Store до 20 %.

Материалы по теме
YouTube-блогеры подали на Apple в суд, обвинив в незаконном обучении ИИ на их роликах
Навайбкодили: Apple App Store захлестнул поток приложений, созданных с помощью ИИ
Суд обязал Netflix вернуть деньги за необоснованное повышение стоимости подписок, но только в одной стране
На Perplexity подали в суд за тайную передачу личных данных и переписок пользователей рекламщикам
Представители Google и OpenAI готовы выступить в суде в поддержку Anthropic в деле о конфликте с Пентагоном
Tesla отделалась от расследования по поводу одной из функций автопилота, просто обновив ПО
Теги: apple, epic games, суды, судебное разбирательство, комиссия
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
15 российских провайдеров оштрафовали на 4 млн рублей за неправильную фильтрацию трафика
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 3 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 38 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 4 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 5 ч.
Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память 5 ч.