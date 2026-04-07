Многолетняя тяжба Apple и Epic Games дойдёт до Верховного суда США во второй раз

Apple готовится вновь обратиться в Верховный суд США в рамках многолетнего разбирательства с Epic Games. Компания намерена обжаловать постановление, ограничивающее её возможности по взиманию комиссии за платежи вне экосистемы App Store. Пока готовится обращение, Apple запросила у суда временно приостановить действие текущего вердикта.

Конфликт между компаниями начался в 2020 году, когда разработчик Fortnite добавил в свою игру возможность прямых покупок в обход стандартного сбора App Store в 30 %. Далее начались судебные разбирательства, и в 2021 году суд обязал корпорацию разрешить создателям приложений размещать ссылки на альтернативные внешние способы оплаты.

В ответ компания ввела комиссию в размере 27 % на эти транзакции, что вызвало возражения Epic Games и привело к признанию Apple виновной в неуважении к суду. Окружной апелляционный суд Девятого округа подтвердил своё решение в декабре 2025 года, подчеркнув, что текущая ставка (27 %) фактически обесценивает разрешение на использование внешних платежей. В марте 2026 года суд отклонил запрос Apple на пересмотр решения ввиду того, что внутри этого округа у корпорации уже были исчерпаны все правовые механизмы защиты.

Сама Apple утверждает, что текущий сбор в 27 % взимается не за обработку платежей, а за хостинг, программное обеспечение, инструменты разработки и общую ценность экосистемы App Store. При этом ранее (2023 год) Верховный суд США уже отказался рассматривать жалобу компании по другому аспекту этого дела, что может грозить отклонением и нового иска.

Студия Epic Games и другие создатели приложений заявляют, что политика Apple не позволяет им заметно экономить, поскольку обработка внешних платежей и так требует дополнительных затрат со стороны разработчиков. Пресс-секретарь Epic Games Натали Муньос (Natalie Munoz) назвала действия оппонента тактикой затягивания процесса, мешающей установить постоянные границы для комиссий.

По её словам, из-за подобного подхода Apple, лишь немногие разработчики, включая Spotify, Kindle и Patreon, рискнули воспользоваться правом на альтернативные платежи. Тем временем компания Google, столкнувшаяся недавно с аналогичным иском, пошла на соглашение с Epic Games и снизила комиссии в своём магазине Play Store до 20 %.