Разработка складного Apple iPhone упёрлась в технические проблемы, осенний дебют под угрозой задержки

Даже соблюдая серьёзные меры предосторожности, компании масштаба Apple сложно сохранить в секрете подготовку к анонсу новых продуктов, одним из которых к осени этого года должен был стать первый складной iPhone с гибким дисплеем. По некоторым данным, разработка устройства и его подготовка к массовому производству упёрлась в технические проблемы, которые грозят вызвать отсрочку рыночного дебюта.

Как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые источники, речь идёт именно об инженерных проблемах, а не дефиците компонентов или проблемах с их производством. По оценкам источников, если до конца апреля или начала мая специалистам Apple и подрядчикам компании не удастся решить имеющиеся проблемы, сроки начала массового производства первого складного iPhone могут сместиться на несколько месяцев. Некоторые из поставщиков компонентов для новинки Apple уже были уведомлены о возможности развития событий по такому сценарию.

Ситуация усугубляется тем, что ради концентрации на анонсе флагманской модели Apple отложила выпуск новых моделей iPhone классической компоновки на начало 2027 года, и если складной смартфон не появится осенью текущего года, то это сильно ударит по репутации компании. По имеющимся данным, на устранение имеющихся проблем с подготовкой складного iPhone к массовому производству требуется больше времени, чем предполагалось. Вывод на рынок каждого нового поколения iPhone включает в себя многоэтапную процедуру тестирования, в процессе которой выпускаются тысячи даже сотни предсерийных образцов, на которых партнёры Apple отрабатывают технологии массового производства и совершенствуют свои компоненты.

В случае со складным iPhone компания запланировала на этот год выпуск от 7 до 8 млн экземпляров. Это вряд ли превысит 10 % всей производственной программы по iPhone на текущий год, но влияние новинки на отрасль будет грандиозным, по словам её представителей. Прежде всего, подрядчикам придётся серьёзно перевооружиться с точки зрения используемого оборудования и материалов. Многим из них выход складного iPhone в перспективе позволит больше зарабатывать.

Появление складного iPhone также подстегнёт интерес покупателей к подобным устройствам, которые конкурирующие Huawei и Samsung, а также ряд китайских производителей, уже предлагают в нескольких поколениях с 2019 года. По прогнозам IDC, в этом году рынок складных смартфонов вырастет на 30 %, тогда как по итогам прошлого года он продемонстрировал рост на 10 % до 20,6 млн штук.