В Китае впервые в мире испытали самолёт на водородном ДВС

В минувшую субботу в Китае успешно прошёл первый в мире испытательный полёт самолёта с турбовинтовым двигателем мегаваттного класса, работающего на водороде. Авиация вносит серьёзный вклад в углеродный след человечества и переход авиации на водород — это светлое будущее земной цивилизации.

Источник изображения: Aero Engine Corporation of China

Примечательно, что ранее компания Airbus признала неспособность быстро создать водородный авиадвигатель, что делает честь китайским инженерам, сумевшим это сделать. Двигатель AEP100 был создан специалистами компании Aero Engine Corporation of China и установлен на относительно большой беспилотный грузовой самолёт массой около 7,5 тонн. Полёт состоялся 5 апреля 2026 года на аэродроме в городе Чжучжоу провинции Хунань и продолжался 16 минут. Это событие ознаменовало переход от лабораторных исследований к реальному инженерному применению водородной авиации.

Двигатель AEP100 стал первым в мире турбовинтовым агрегатом на водородном топливе мегаваттного класса. Он работает на сжигании сжиженного водорода, для чего была переработана вся система подачи (криогенного) топлива. В большинстве случаев инженеры разрабатывают авиационные платформы на основе водорода как электрические с работой от топливных ячеек. ДВС на водороде — это особый уровень мастерства.

Утверждается, что китайские инженеры полностью замкнули технологическую цепочку производства подобных двигателей — от создания ключевых компонентов до интеграции системы в самолёт. В процессе испытания беспилотник развил скорость около 220 км/ч на высоте 300 метров и преодолел дистанцию 36 километров. В ходе полёта двигатель работал стабильно, без сбоев, подтвердив надёжность новой силовой установки в реальных условиях.

Успешный тест открывает путь к практическому использованию энергии водорода в авиации. Специалисты отмечают, что полёт доказал возможность надёжной интеграции водородных двигателей в авиационные платформы и заложил основу для промышленного применения технологии. В ближайшей перспективе такие системы могут применяться для беспилотных грузовых перевозок в труднодоступные регионы и на острова. В пилотируемой и пассажирской авиации, по-видимому, этот процесс будет не таким быстрым. Та же Airbus, по неофициальным данным, сместила сроки появления лайнеров на водороде с 2035 года на 2040 и даже 2045 год.

Развитие водородной авиации в Китае ускорит весь отраслевой цикл — от производства «зелёного» водорода до создания инфраструктуры заправки и новых материалов. Технология значительно снизит углеродный след воздушного транспорта и повысит энергетическую безопасность. В долгосрочной перспективе планируется переход от грузовых беспилотников к региональным пассажирским самолётам, что сделает водород ключевым элементом устойчивой авиации будущего.

Теги: водородный транспорт, водородное топливо, авиация, двс
