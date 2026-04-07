Навайбкодили: Apple App Store захлестнул поток приложений, созданных с помощью ИИ

Благодаря новым возможностям, которые открывают инструменты на основе искусственного интеллекта, число заявок на размещение новых приложений в магазине Apple App Store за минувший квартал выросло на 84 %, передаёт The Information со ссылкой на статистику Sensor Tower.

В последние годы объёмы заявок на размещение приложений в App Store снижались: с 2016 по 2024 год этот показатель сократился на 46 %; в 2025 году он увеличился на 30 % по сравнению с 2024 годом и достиг почти 600 000; а в I квартале 2026 года подскочил сразу на 84 % по сравнению с IV кварталом 2025 года. Аналитики Sensor Tower связали этот всплеск с распространением и активным развёртыванием средств программирования на основе ИИ, хотя наверняка установить это не представляется возможным. Эти средства позволяют людям, не обладающим навыками программирования, создавать работоспособные приложения; те же, кто имеет опыт в написании кода, теперь могут выполнять свою работу быстрее.

В Apple это явление объяснили актуальностью App Store как площадки. Интересно, что компания иногда блокирует приложения, в которых реализованы функции ИИ-программирования. Были заблокированы обновления приложений Anything и Replit, которые позволяют генерировать программный код при помощи ИИ и сразу его выполнять, — в результате набор возможностей этих приложений оказывается размытым и почти неограниченным, тогда как политика Apple требует фиксированного характера возможностей для каждого приложения.

Ещё одно следствие резкого наплыва заявок на размещение приложений — увеличение времени на обработку этих заявок, хотя в Apple эти изменения отвергают. Компания обрабатывает 90 % заявок в течение 48 часов, подчеркнули там, а за последние 12 недель более 200 000 заявок были обработаны в среднем за 1,5 дня. Проверку должны осуществлять люди, но всё чаще к этой работе привлекается ИИ, признались в Apple.