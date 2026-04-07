Навайбкодили: Apple App Store захлестнул поток приложений, созданных с помощью ИИ

Благодаря новым возможностям, которые открывают инструменты на основе искусственного интеллекта, число заявок на размещение новых приложений в магазине Apple App Store за минувший квартал выросло на 84 %, передаёт The Information со ссылкой на статистику Sensor Tower.

В последние годы объёмы заявок на размещение приложений в App Store снижались: с 2016 по 2024 год этот показатель сократился на 46 %; в 2025 году он увеличился на 30 % по сравнению с 2024 годом и достиг почти 600 000; а в I квартале 2026 года подскочил сразу на 84 % по сравнению с IV кварталом 2025 года. Аналитики Sensor Tower связали этот всплеск с распространением и активным развёртыванием средств программирования на основе ИИ, хотя наверняка установить это не представляется возможным. Эти средства позволяют людям, не обладающим навыками программирования, создавать работоспособные приложения; те же, кто имеет опыт в написании кода, теперь могут выполнять свою работу быстрее.

В Apple это явление объяснили актуальностью App Store как площадки. Интересно, что компания иногда блокирует приложения, в которых реализованы функции ИИ-программирования. Были заблокированы обновления приложений Anything и Replit, которые позволяют генерировать программный код при помощи ИИ и сразу его выполнять, — в результате набор возможностей этих приложений оказывается размытым и почти неограниченным, тогда как политика Apple требует фиксированного характера возможностей для каждого приложения.

Ещё одно следствие резкого наплыва заявок на размещение приложений — увеличение времени на обработку этих заявок, хотя в Apple эти изменения отвергают. Компания обрабатывает 90 % заявок в течение 48 часов, подчеркнули там, а за последние 12 недель более 200 000 заявок были обработаны в среднем за 1,5 дня. Проверку должны осуществлять люди, но всё чаще к этой работе привлекается ИИ, признались в Apple.

Материалы по теме
Многолетняя тяжба Apple и Epic Games дойдёт до Верховного суда США во второй раз
Китайские власти не смогли заблокировать мессенджер Bitchat, поэтому заставили Apple его удалить
Apple в этом году представит крупнейшее обновление iPhone в истории
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Смартфон Realme P4 Power с батареей на 10 001 мА·ч поступил в продажу в России
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 2 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 26 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 3 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 4 ч.
Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память 5 ч.