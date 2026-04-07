Технологические компании вкатятся на автомобильный рынок с помощью автопилота

Став на несколько лет крупнейшим производителем электромобилей, компания Tesla сейчас отказывается от этого статуса без видимого сожаления, всё чаще говоря о важности искусственного интеллекта, автопилота и человекоподобных роботов. На автомобильном рынке с появлением амбициозных игроков из технологического сектора будут меняться правила игры, которые складывались десятилетиями.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как считают представители Nikkei Asian Review, деятельность Nvidia будет оказывать всё более заметное влияние на авторынок. Компания предложила производителям транспортных средств и компонентов для них платформу с открытым исходным кодом для разработки автопилота. К числу клиентов и партнёров Nvidia в середине марта примкнули Nissan Motor, Isuzu Motors, BYD и Geely Auto. Текущее поколение платформы Nvidia обеспечивает создание автопилота четвёртого уровня по классификации SAE, который не требует человеческого вмешательства в процесс управления транспортным средством, но сохраняет для него возможность.

Представленная в январе этого года платформа Alpamayo с открытым исходным кодом за пару прошедших месяцев успела не только эволюционировать до следующей версии, но и значительно увеличить количество поддерживающих её партнёров Nvidia. В платформу заложена возможность самостоятельно находить ответы на вопросы. Машины под её управлением, по идее, смогут ориентироваться в непредсказуемых ситуациях, которые не были обыграны на этапе обучения. Открытость платформы призвана обеспечить максимальный охват партнёров.

Соглашение между Uber и Nvidia предусматривает запуск сервисов роботакси в 28 крупных городах мира по итогам 2028 года. Данный анонс в январе заставил возглавляющего Tesla Илона Маска (Elon Musk) допустить мысль об усилении конкурентного давления на его компанию через пять или шесть лет. Глава Tesla убеждён, что от создания машин с автопилотом до превышения их уровнем безопасности реальных водителей проходит несколько лет. Если ранние системы автопилота сильно зависели от подробных цифровых карт местности, то сейчас Nvidia и Tesla делают упор на искусственный интеллект для распознавания окружающей обстановки. Значение обретают локальные вычислительные мощности и облачная инфраструктура, способная непрерывно совершенствовать автопилот.

Десятилетиями автопром строился по принципу пирамиды, на вершине которой располагались конечные поставщики готовых транспортных средств, именно они определяли направление функционального развития рынка компонентов. Теперь попытки сменить формат предпринимают компании технологического сектора. Если в США, Европе, Японии и Южной Корее этим крупным новым игроком является Nvidia, то на внутреннем рынке Китая достойную конкуренцию ей обеспечивает Huawei Technologies. Даже лидирующая в мировых масштабах корпорация Toyota Motor недавно выпустила на китайском рынке первую модель bZ7, технологическое наполнение которой обеспечила именно Huawei. Тем не менее, на пути экспансии автопилота на мировом рынке стоят серьёзные препятствия вроде регуляторных ограничений и потребности в серьёзных капитальных вливаниях. Оснащаемые передовым софтом машины, кроме того, неизбежно дорожают, и не все покупатели считают это оправданным.

Источник:

Теги: автопилот, nvidia, автомобили
автопилот, nvidia, автомобили
