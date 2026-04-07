Google выпустила приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок

Google без громких анонсов выпустила приложение, способное в автономном режиме, то есть без подключения к интернету, преобразовывать речь в текст. Приложение получило название Google AI Edge Eloquent и пока доступно только в версии для Apple iOS; разработчик пообещал вариант и для Android с глубокой интеграцией в систему.

Источник изображения: apps.apple.com

Источник изображения: apps.apple.com

После установки приложения пользователь может установить локальную модель искусственного интеллекта на основе открытой Gemma и диктовать текст, который будет записываться смартфоном. Текст появляется в реальном времени по мере диктовки, а при постановке на паузу приложение удаляет слова-паразиты и предлагает улучшить текст. Есть функции создания сводки по ключевым моментам, преобразования в формальный стиль, а также опции «Кратко» (Short) и «Долго» (Long). Можно отключить облачный режим и оставить только локальную обработку данных — облако отвечает за очистку текста. Google AI Edge Eloquent поддерживает импорт из переписки в Gmail определённых ключевых слов, имён собственных и жаргонизмов; свои слова можно добавлять вручную.

Приложение сохраняет историю сеансов расшифровки устной речи и позволяет производить поиск по всем сеансам. Оно выводит слова, которые пользователь диктовал в последнем сеансе, показывает скорость речи и общее количество произнесённых слов. В настоящее время Google AI Edge Eloquent доступно только для Apple iOS, но компания обещает выпустить его и для Android, причём с интеграцией в систему — его можно будет выбрать в качестве стандартной клавиатуры.

Теги: google, ios, ии, приложение
google, ios, ии, приложение
