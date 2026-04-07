Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone

В момент заключительного этапа сближения космического корабля миссии Artemis II с Луной командир экипажа Рид Уайзман (Reid Wiseman) продемонстрировал потрясающую фотографию лунной поверхности, сделанную на его Apple iPhone 17 Pro Max.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

В последние дни экипаж Artemis II делился фотографиями, сделанные на их iPhone — впервые в истории NASA разрешило астронавтам «лететь с новейшими смартфонами». Помимо четырёх iPhone 17 Pro Max на борту экипаж также пользовался камерами GoPro HERO 4 Black, Nikon D5 и Nikon Z 9. Все эти снимки опубликованы на странице платформы Flickr. Когда космический корабль приближался к Луне для пролёта перед взятием курса обратно на Землю, астронавты по очереди снимали то, что видели через иллюминатор капсулы Orion.

Чтобы снимки получились более качественными, экипаж выключил весь свет в кабине, а астронавт Рид Уайзман приблизился к камере прямой трансляции и показал потрясающий снимок лунной поверхности, сделанный на его iPhone. Позже он подтвердил в прямом эфире, что сделал фотографию на смартфон с 8-кратным увеличением, а ЦУП отметил, что на фотографию попал кратер Чебышева. Полная версия этой фотографии пока не опубликована.

Материалы по теме
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото
Человек снова облетел Луну и сделал это с размахом — побив рекорд «Аполлонов»
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Люди впервые за полвека оказались в сфере гравитационного влияния Луны — важный этап Artemis II
Россия на годы отложила запуск трёх лунных миссий: «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30»
Анонсирован смартфон Realme C100 5G с батареей на 7000 мА·ч, 4 Гбайт RAM и ценой $215
Теги: apple, iphone, artemis 2, луна
apple, iphone, artemis 2, луна
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
15 российских провайдеров оштрафовали на 4 млн рублей за неправильную фильтрацию трафика
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 3 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 38 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 4 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 5 ч.
Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память 5 ч.