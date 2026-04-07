Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone

В момент заключительного этапа сближения космического корабля миссии Artemis II с Луной командир экипажа Рид Уайзман (Reid Wiseman) продемонстрировал потрясающую фотографию лунной поверхности, сделанную на его Apple iPhone 17 Pro Max.

В последние дни экипаж Artemis II делился фотографиями, сделанные на их iPhone — впервые в истории NASA разрешило астронавтам «лететь с новейшими смартфонами». Помимо четырёх iPhone 17 Pro Max на борту экипаж также пользовался камерами GoPro HERO 4 Black, Nikon D5 и Nikon Z 9. Все эти снимки опубликованы на странице платформы Flickr. Когда космический корабль приближался к Луне для пролёта перед взятием курса обратно на Землю, астронавты по очереди снимали то, что видели через иллюминатор капсулы Orion.

Чтобы снимки получились более качественными, экипаж выключил весь свет в кабине, а астронавт Рид Уайзман приблизился к камере прямой трансляции и показал потрясающий снимок лунной поверхности, сделанный на его iPhone. Позже он подтвердил в прямом эфире, что сделал фотографию на смартфон с 8-кратным увеличением, а ЦУП отметил, что на фотографию попал кратер Чебышева. Полная версия этой фотографии пока не опубликована.