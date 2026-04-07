Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM

Adobe представила альтернативу популярному сервису Google NotebookLM — новая исследовательская платформа получила название Acrobat Student Spaces. Она генерирует учебные пособия, подкасты и другие визуальные и звуковые материалы учебного назначения.

Платформа на основе искусственного интеллекта разрабатывалась совместно со студентами. Она предлагает несколько способов создания учебных пособий на основе загружаемых материалов. В качестве исходных материалов могут выступать конспекты лекций, документы и ссылки на веб-страницы — на выходе получаются пособия и информационная графика, которые упрощают процесс обучения. Свои знания можно проверять с помощью интерактивных карточек и викторин.

Ещё одна функция Acrobat Student Spaces — репетитор, доступный круглосуточно и без выходных. Он помогает разбирать сложные темы и даёт понятные пояснения с интерактивными ссылками, которые встраиваются непосредственно в документы, подтверждая достоверность информации. Свои заметки студенты могут преобразовывать в краткие аудиосводки или, напротив, в подробные подкасты, чтобы повторять материал по дороге на занятия или во время тренировки. Наконец, поддерживаются функции совместной работы: групповые проекты, обмен заметками, возможность задавать вопросы и быстро создавать презентации — и всё в одном месте.

Платформа Acrobat Student Spaces поддерживает различные стили обучения, в том числе самостоятельное обучение и работу с другими студентами. Присутствует режим фокусировки, при активации которого отключаются отвлекающие факторы.