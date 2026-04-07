Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов

Консультант по ИИ Тай Баннерман (Ty Bannerman) свёл в одну схему более 80 продуктов Microsoft с названием Copilot и показал, что их реальное количество, вероятно, превышает 100. Под этим названием компания продвигает приложения, функции, платформы, клавишу на клавиатуре, категорию ноутбуков и инструменты для создания новых Copilot, поэтому один бренд уже обозначает не отдельный продукт, а разнородную линейку решений.

Баннерман, работающий в области стратегии, проектирования и внедрения решений на основе ИИ, начал эту работу после вопроса о том, что именно представляет собой Microsoft Copilot. По его оценке, уже тогда это название использовалось как минимум в 75 разных значениях и в разных контекстах. В его схеме сначала было 78 позиций, затем их число выросло до 80 после того, как в перечень добавили Gaming Copilot и Microsoft Dragon Copilot.

Подсчёт осложнялся тем, что даже Microsoft, судя по всему, не ведёт единого окончательного списка всех решений Copilot. Дополнительная проверка через сам Copilot расширила оценку: сервис ответил, что с учётом версий, встроенных в приложения, корпоративных решений и инструментов, связанных с Azure, экосистема насчитывает значительно более 100 продуктов. После уточняющего запроса Copilot назвал диапазон примерно от 95 до более чем 120 решений.

Практическое следствие такого разрастания проявилось и в Windows. Несколько недель назад в области уведомлений одновременно отображались два приложения Copilot. Одно открывало обычное окно диалога с ИИ-помощником, второе оказалось Copilot 365 и при нажатии требовало войти с помощью учётной записи Microsoft 365. Позднее это приложение удалили. В этом контексте обещанные Microsoft существенные улучшения производительности и надёжности Windows 11, а также сокращение числа взаимодействий с Copilot, выглядят давно назревшей мерой.

Теги: microsoft, copilot, ии, искусственный интеллект, ии-помощник
