Ноутбучные процессоры Snapdragon X2 Elite ускорились в играх, но до звания геймерской платформы ещё далеко

Первые независимые обзоры Windows-ноутбуков с процессорами Snapdragon X2 Elite говорят, что данные системы предлагают более высокий уровень игровой производительности, чем предыдущее поколение процессоров Snapdragon X1. Однако обозреватели сходятся во мнении, что это всё же пока не та платформа, которую стоит покупать именно для игр.

Обозреватели Hardware Canucks были приятно удивлены результатами своих тестов и тем фактом, что только три из 12 протестированных игр не запустились на их ноутбуке. Для сравнения, на предыдущей платформе Snapdragon X1 не запустилось около половины игр, участвовавших в тестировании.

По мнению Hardware Canucks, Snapdragon X2 может занять промежуточное положение между процессорами Intel Core Ultra X7, Ryzen AI HX 370 и Core Ultra 288V, если программное обеспечение и оптимизация игр окажутся на должном уровне.

В то же время обозреватели отмечают, что средняя частота кадров не отражает всей картины. По их словам, «между средними значениями и минимальным значением 1 %» FPS может наблюдаться значительная разница, что может приводить к «очень непостоянному движению на экране».

Обозреватель Phawx утверждает, что «Fortnite работает отлично» на Snapdragon X2 Elite Extreme. Space Marines 2 тоже запустилась, что говорит о том, что поддержка системы Easy Anti-Cheat позволяет новой платформе запускать больше игр с данной защитой. В то же время Doom: The Dark Ages не загрузилась, а Celeste вылетала после запуска. Проблемы также возникли в работе утилиты RivaTuner Statistics Server. В заключение обозреватель отметил улучшенную совместимость платформы с играми, но добавил, что «система всё ещё требует некоторых доработок».

Портал NotebookCheck немного оптимистичнее оценил ситуацию с совместимостью платформы с нетребовательными играми. Он утверждает, что «на Snapdragon X2 определённо можно играть в игры». В Fortnite платформа выдала 60 FPS в режиме производительности на максимальных настройках. В том же обзоре говорится, что Hades и Hollow Knight также работали без проблем.

Обозреватели отметили реальный прогресс в совместимости платформы Qualcomm с играми для Windows, поддержке систем античита и в целом повышении производительности. Но проблемы со стабильностью частоты кадров в играх, несовместимость с некоторыми играми и поведение драйверов — это те вопросы, которые Qualcomm ещё предстоит решить.

Теги: snapdragon, qualcomm, ноутбуки, производительность
