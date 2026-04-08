Сегодня 08 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Проблемы не помешают складному Apple iPh...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg

Известный своей осведомлённостью по поводу планов Apple колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) не мог оставить без внимания слухи о задержке первого складного iPhone, которые вчера распространило издание Nikkei Asian Review. По словам Гурмана, опасаться нечего, складной iPhone будет представлен в сентябре одновременно с классическими iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Как правило, добавляет источник, новые смартфоны Apple обычно поступают в продажу через неделю после анонса. Сложность интеграции гибкого дисплея и новых материалов может ограничить доступность складного iPhone в течение первых недель после анонса, но Apple сейчас работает с подрядчиками над выводом такого устройства на рынок если не одновременно с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, то вскоре после них. Потеряв после публикации Nikkei около 5 % своей курсовой стоимости, акции Apple после опровержения Bloomberg смогли частично отыграть потери к закрытию торгов, а в ходе дополнительной сессии вообще выросли в цене на 2,12 %.

В 2027 году Apple собирается представить юбилейную линейку iPhone, поскольку смартфонам марки исполнится двадцать лет. Весной 2027 года выйдет модель начального уровня, к ней могут присоединиться обновлённый iPhone Air и iPhone 18e. Как ожидается, первый складной iPhone в текущем году сможет предложить качественный гибкий дисплей и долговечный механизм складывания, которые помогут привлечь к устройствам данного формфактора наиболее мнительных клиентов. Складка на дисплее в раскрытом состоянии будет почти незаметной, как ожидает Bloomberg. В разложенном виде смартфон будет более удобен для просмотра видео, чем многие из конкурирующих решений. Интерфейс приложений для iOS будет адаптирован с учётом опыта разработки для iPad. Стоимость складного iPhone наверняка превысит $2000. Хотя это кого-то и оттолкнёт, на выручке Apple появление такой флагманской модели скажется благоприятно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple оказалась не готова к популярности MacBook Neo — наметился дефицит чипов A18 Pro
Разработка складного Apple iPhone упёрлась в технические проблемы, осенний дебют под угрозой задержки
Apple скупает память даже втридорога, чтобы расширить долю рынка iPhone
Motorola представила смартфон Moto G Stylus (2026) со продвинутым стилусом
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone
Теги: apple, apple iphone, складные смартфоны, смартфоны
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google выпустила приложение, которое превращает речь в текст без интернета и подписок
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Илон Маск будет требовать в суде отставки главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана
Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз 27 мин.
Япония собралась стать раем для ИИ-разработчиков и ослабила запреты по персональным данным 31 мин.
YouTube начал показывать на телевизорах 90-секундную рекламу, которую нельзя пропустить 33 мин.
Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья» 49 мин.
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred 2 ч.
Исследователи подсчитали количество ложных ответов в Google ИИ-обзорах 4 ч.
Anthropic объединилась с Google, Apple и другими для борьбы с киберугрозами от передового ИИ 6 ч.
Cloudflare ускорила переход на постквантовую криптографию из-за роста угроз 13 ч.
Starfield вышла на PS5, получила второй сюжетный аддон и бесплатное обновление с бесшовными космическими путешествиями 13 ч.
CD Projekt Red раскрыла подробности улучшений Cyberpunk 2077 для PS5 Pro — обновление выйдет уже завтра 15 ч.
«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии 6 мин.
Sandisk представила SD-карту памяти Extreme Pro UHS-II на 2 Тбайт за $2000 13 мин.
После смещения фокуса на ИИ-агентов выручка Perplexity подскочила на 50 % 34 мин.
Supermicro начала собственное расследование контрабанды чипов Nvidia в Китай 2 ч.
Корабль Orion совершил первое включение двигателя после облёта Луны и взял курс домой 2 ч.
Стране нужен FP64: AMD пообещала повысить HPC-производительность ускорителей Instinct MI430X 2 ч.
Глава Google дал понять, что компания открыта к инвестициям в новые стартапы 3 ч.
Anthropic переманила ключевого специалиста у Microsoft на должность главы отдела инфраструктуры 7 ч.
Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D 7 ч.
