Проблемы не помешают складному Apple iPhone выйти на рынок в сентябре, как утверждает Bloomberg

Известный своей осведомлённостью по поводу планов Apple колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) не мог оставить без внимания слухи о задержке первого складного iPhone, которые вчера распространило издание Nikkei Asian Review. По словам Гурмана, опасаться нечего, складной iPhone будет представлен в сентябре одновременно с классическими iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Как правило, добавляет источник, новые смартфоны Apple обычно поступают в продажу через неделю после анонса. Сложность интеграции гибкого дисплея и новых материалов может ограничить доступность складного iPhone в течение первых недель после анонса, но Apple сейчас работает с подрядчиками над выводом такого устройства на рынок если не одновременно с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, то вскоре после них. Потеряв после публикации Nikkei около 5 % своей курсовой стоимости, акции Apple после опровержения Bloomberg смогли частично отыграть потери к закрытию торгов, а в ходе дополнительной сессии вообще выросли в цене на 2,12 %.

В 2027 году Apple собирается представить юбилейную линейку iPhone, поскольку смартфонам марки исполнится двадцать лет. Весной 2027 года выйдет модель начального уровня, к ней могут присоединиться обновлённый iPhone Air и iPhone 18e. Как ожидается, первый складной iPhone в текущем году сможет предложить качественный гибкий дисплей и долговечный механизм складывания, которые помогут привлечь к устройствам данного формфактора наиболее мнительных клиентов. Складка на дисплее в раскрытом состоянии будет почти незаметной, как ожидает Bloomberg. В разложенном виде смартфон будет более удобен для просмотра видео, чем многие из конкурирующих решений. Интерфейс приложений для iOS будет адаптирован с учётом опыта разработки для iPad. Стоимость складного iPhone наверняка превысит $2000. Хотя это кого-то и оттолкнёт, на выручке Apple появление такой флагманской модели скажется благоприятно.