«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred

Издание IGN в рамках рубрики IGN First устроило эксклюзивную геймплейную демонстрацию грядущего дополнения Lord of Hatred к фэнтезийному ролевому экшену Diablo IV от Blizzard Entertainment.

Напомним, по сюжету в попытке уничтожить человечество Мефисто обрушил силы Преисподней на Санктуарий. События Lord of Hatred развернутся в регионе Сковос. Игроки смогут освоить два новых класса — паладина и чернокнижника.

Представленный IGN геймплейный ролик Diablo IV: Lord of Hatred (см. видео ниже) длится почти 12 минут и демонстрирует начало путешествия паладина к Сковосу, а также сражение с призванным Мефисто сюжетным боссом.

Фанаты в комментариях остались впечатлены обновлённым геймплеем в Lord of Hatred, качеством анимаций и заставочных роликов. «Лучший босс, что я видел в Diablo IV», — уверен runner9528.

Пользователям предстоит заручиться помощью старых друзей и неожиданных союзников, чтобы не позволить Мефисто добраться до Вод творения и утянуть Санктуарий в пучины ненависти.

Разработчики Diablo IV: Lord of Hatred обещают захватывающую сюжетную кампанию, полную схваток с демонами, множество новых механик и глобальные обновления старых, включая эндгейм-контент.

Diablo IV: Lord of Hatred выйдет 28 апреля на PC (Steam, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Стоимость аддона составляет $40 — в комплект стандартного издания входит предыдущее дополнение, Vessel of Hatred.