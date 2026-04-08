Корабль Orion совершил первое включение двигателя после облёта Луны и взял курс домой

Сегодня в 03:03 по московскому времени корабль Orion миссии Artemis II впервые после облёта Луны запустил двигатели. Включение тяги на 15 секунд скорректировало траекторию возвращения корабля на Землю. Он приводнится в Тихом океане 11 апреля в 03:07 мск. Поисковый корабль для подъёма капсулы из воды уже вышел к месту встречи.

Перед процедурой запуска двигателей, которая в итоге изменила вектор скорости на 0,49 м/с, экипаж собрал все необходимые данные для коррекции траектории и поведения бортовых систем корабля. Операция прошла штатно и теперь курс «Ориона» идеально соответствует возвращению домой.

Следует сказать, что траектория вхождения корабля в атмосферу Земли должна отличаться от спуска корабля в беспилотном режиме. Напомним, тепловой щит корабля оказался подвержен дефектам и прогорал в неожиданных местах. Чтобы сделать проход корабля через плотные слои атмосферы более щадящим для теплового щита, траекторию пилотируемого полёта планировали изменить. Вероятно, в NASA предпочли не акцентировать внимание на этой теме, поэтому остаётся ждать каких-либо подтверждений.

В ходе прошедшего дня экипаж передал на Землю первые снимки, сделанные во время близкого облёта Луны — они были представлены на ежедневном брифинге о статусе миссии. Корабль и его системы функционируют без замечаний, а астронавты продолжают выполнять плановые задачи по мониторингу бортовых параметров. Одновременно, как отмечено выше, в Тихом океане к месту будущей посадки вышел десантный корабль ВМС США John P. Murtha. Обновления о ходе подготовки к спасательной операции и погодных условиях будут регулярно предоставляться в ежедневных отчётах миссии.

Сейчас экипаж спит. Когда они проснутся через несколько часов, астронавтов ждёт насыщенная программа. Сначала они протестируют специальный ортостатический костюм, предназначенный для поддержания нормального кровяного давления и кровообращения при переходе к земной гравитации. Уже 9 апреля в 04:59 мск состоится демонстрация ручного пилотирования: экипаж возьмёт управление Orion на себя, выполнит наведение на цель и переведёт корабль в ориентацию «хвост к Солнцу», сравнивая различные режимы работы системы управления. Эти испытания станут ключевыми для оценки готовности корабля к завершению полёта.