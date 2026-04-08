«Призрачный шёпот»: США испытали квантовую технологию поиска людей по сердцебиению на большом расстоянии

Накануне глава ЦРУ и президент США Дональд Трамп (Donald Trump) на брифинге в Белом доме дали понять, что военные располагают секретной технологией дистанционного обнаружения человека по его сердечным шумам — электромагнитным импульсам, возникающим при сокращении сердечной мышцы. Секретная технология называется «Призрачный шёпот» (Ghost Murmur). Она доказала свою работоспособность, но о деталях никто не спешит говорить.

Несколько дней назад ПВО Ирана на юге страны сбило истребитель F-15. Пилот был ранен и скрывался в пустынной местности в одной из расщелин в скалах. Лётчик сумел активировать специальный маяк для таких случаев — Boeing Combat Survivor Evader Locator — и двое суток скрывался от прочёсывающих местность иранских военных. Активация маяка, а также секретная технология Ghost Murmur, которая была впервые испытана в боевых условиях, в комплексе помогли обнаружить точное местоположение пилота и впоследствии эвакуировать его в безопасное место.

Технология Ghost Murmur — это разработка секретного подразделения Skunk Works компании Lockheed Martin. Инструмент использует дистанционную квантовую магнитометрию для регистрации электромагнитного «отпечатка» биения человеческого сердца и искусственный интеллект, который выделяет нужный сигнал среди фонового шума. Технология лучше всего работает в удалённых районах с низким уровнем электромагнитных помех и ночью, когда тепловой контраст между телом и поверхностью пустыни усиливается. Ранее технология тестировалась только на вертолётах Black Hawk, а в реальной боевой операции была применена впервые.

По словам Трампа, приборы Ghost Murmur определили сердцебиение пилота с расстояния 40 миль (64 км). «Это всё равно, что слышать голос на стадионе, за исключением того, что стадион — это пустыня площадью в тысячу квадратных миль, — сказал The Post источник, знакомый с программой. — При подходящих условиях, если ваше сердце бьётся, мы найдём вас».

Технология опирается на квантовые явления в синтетических алмазах с NV-центрами, когда атомы углерода заменяются на азот — создаются дефекты в кристаллической структуре алмаза. Магнитное поле сердца (биомагнитный «отпечаток» от электрических токов при сокращении миокарда) очень слабое (пико- и фемтотесла на расстоянии), но оно влияет на спины атомов в NV-центрах. Эти изменения регистрируются, а искусственный интеллект выделяет нужный сигнал из фонового шума. В больнице для подобного улавливания шумов сердца датчики прикладывают к грудной клетке. Квантовые технологии позволяют делать это на значительно большем расстоянии.

Военные признают, что ключевым элементом для спасения пилота стал включённый радиомаяк, но «Призрачный шёпот» дал гарантию, что активировавший маяк пилот всё ещё жив и необходима операция по его спасению.

Теги: квантовые технологии, навигация, военные технологии
