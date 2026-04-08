Google прокачает игровые способности Android 17, научив ОС переназначать кнопки геймпадов

Google встроит в Android 17 системное переназначение кнопок игровых контроллеров. Изменение уберёт зависимость от настроек в отдельных играх. Выбранная схема будет сохраняться на устройстве, работать во всей системе для проводных и беспроводных геймпадов и упростит переход между разными платформами.

Источник изображения: android.com

Сейчас Android распознаёт широкий круг устройств, включая беспроводной игровой контроллер DualSense, и обычно работает без дополнительной настройки, пока пользователя устраивает стандартная раскладка. Когда нужно изменить назначение кнопок, поддержку функции приходится добавлять создателям игр и разработчикам игровых движков. Из-за этого глубина настройки различается от игры к игре, а пользователь получает разные схемы управления и необходимость перенастраивать их заново.

Новая функция настроек игрового контроллера в бета-версии Android 17. Источник изображения: AndroidGaming, MishaalRahman / reddit.com

Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), специалист Google по работе с сообществом Android, опубликовал подробности на Reddit. Новое меню Game Controller позволит на уровне системы переназначать кнопки, нажатия на левый и правый джойстики L3/R3, а также кнопки L2/R2. В качестве примера Рахман привёл такую настройку: действие, назначенное на нажатие джойстика, можно перенести на одну из кнопок действий, и выбранная схема сохранится на устройстве.

На устройствах Google Pixel с последней бета-версией Android 17 раздел доступен в Settings → System → Game Controller. Для беспроводных пультов параметры также выводятся через Connected Devices → Device details → Game Controller settings. В текущей бета-версии Android 17 у части устройств есть проблема с экранными обозначениями кнопок, однако само переназначение работает в соответствии с описанием конкретного контроллера, даже если на экране отображаются другие значки.

Теги: android, контроллеры, геймпад, google
