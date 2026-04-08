Steam продолжает расширяться — Valve представила обновлённый дизайн мастерской

Вслед за главной страницей магазина цифровой дистрибуции Steam и страницами отдельных товаров компания Valve собирается расширить ещё один важный раздел сервиса — мастерскую.

По словам Valve, каждый месяц миллионы пользователей просматривают мастерскую Steam десятками разных способов, однако большинство из них требовало перезагрузки страницы, что существенно замедляло процесс.

Обновлённый дизайн мастерской Steam направлен на то, чтобы сделать просмотр и фильтрацию работ быстрее, проще и удобнее. Этому, в частности, способствует более широкая страница с более крупными элементами.

Valve также полностью переписала страницу, ускорив применение фильтров и изменение порядка сортировки, реализовала более умную фильтрацию по разделам и добавила новый быстрый просмотр.

Кроме того, у представленной версии страницы мастерской Steam повышена отзывчивость в различных условиях: например, на мобильных устройствах, Steam Deck (портативный ПК от Valve) и в режиме Big Picture.

Valve подчеркнула, что мастерская — важная и широко используемая часть сообщества Steam: она активирована в более чем 3000 игр, а общее количество загруженных работ превышает 50 миллионов.

Новый интерфейс мастерской Steam доступен в режиме бета-тестирования — испытания продлятся «несколько недель или месяцев». В будущем Valve планирует обновить и другие страницы раздела.