Steam продолжает расширяться — Valve представила обновлённый дизайн мастерской

Вслед за главной страницей магазина цифровой дистрибуции Steam и страницами отдельных товаров компания Valve собирается расширить ещё один важный раздел сервиса — мастерскую.

По словам Valve, каждый месяц миллионы пользователей просматривают мастерскую Steam десятками разных способов, однако большинство из них требовало перезагрузки страницы, что существенно замедляло процесс.

Обновлённый дизайн мастерской Steam направлен на то, чтобы сделать просмотр и фильтрацию работ быстрее, проще и удобнее. Этому, в частности, способствует более широкая страница с более крупными элементами.

Valve также полностью переписала страницу, ускорив применение фильтров и изменение порядка сортировки, реализовала более умную фильтрацию по разделам и добавила новый быстрый просмотр.

Кроме того, у представленной версии страницы мастерской Steam повышена отзывчивость в различных условиях: например, на мобильных устройствах, Steam Deck (портативный ПК от Valve) и в режиме Big Picture.

Valve подчеркнула, что мастерская — важная и широко используемая часть сообщества Steam: она активирована в более чем 3000 игр, а общее количество загруженных работ превышает 50 миллионов.

Новый интерфейс мастерской Steam доступен в режиме бета-тестирования — испытания продлятся «несколько недель или месяцев». В будущем Valve планирует обновить и другие страницы раздела.

Материалы по теме
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro
Слухи: в Steam появится способ оценки производительности игр до покупки
Valve прокачает главную страницу Steam — она станет шире, отзывчивей и информативнее
Valve скоро добавит в Steam возможность прикреплять к обзорам данные о своём ПК — игроки в восторге
Пользователи Steam оценили новое дополнение Terran Armada выше самой Starfield
Теги: steam, valve
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.