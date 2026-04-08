Microsoft объяснила, почему до сих пор не избавилась от «Панели управления» в Windows 11

Microsoft давно обещает перенести все настройки из «Панели управления» в приложение «Параметры» в Windows 11. Но поэтапный отказ от входящего в состав Windows компонента, которому уже 40 лет, представляется непростой задачей. Компании придётся принять меры, чтобы избежать сбоев в работе драйверов или устройств в переходный период.

Намерение разработчика «перенести все старые элементы „Панели управления“ в современное приложение „Параметры“» подтвердил в соцсети X директор по дизайну в Microsoft Марч Роджерс (March Rogers). В ходе обсуждения этого вопроса ему напомнили, что устаревшая «Панель управления» удобнее новых «Параметров» в таких вопросах как сетевые настройки и установка свойств принтера или сканера. Поэтому, если в Microsoft хотят, чтобы люди пользовались новым приложением, в него ещё потребуется внести некоторые доработки.

Роджерс не стал спорить с этой позицией — он и разработчики Windows осведомлены, что на кону стоит многое. Если Apple, например, может позволить себе отказываться от поддержки стороннего оборудования при внесении тех или иных изменений в macOS, то Microsoft считает своим долгом поддерживать оборудование и драйверы, которым уже несколько десятилетий, поэтому избавиться от «Панели управления» в одночасье просто не получится. Этот компонент позволяет максимально просто управлять устройствами и, например, добавлять для них старые драйверы — входящий в «Панель управления» инструмент «Диспетчер устройств» является основным для решения этих задач, и в «Параметры» он до сих пор не включён.

Топ-менеджер пока не назвал сроков, когда Microsoft планирует полностью перенести все настройки «Панели управления» в «Параметры». Но тот факт, что компания не торопится с решением этого вопроса, радует, потому что пользователи Windows не любят, когда из ОС исчезают устаревшие, но ещё востребованные компоненты. Компании придётся убедиться, что в «Параметрах» сохранятся средства детального контроля, которые пока ещё присутствуют в устаревших инструментах, и упрощённый интерфейс не ограничит пользователей.