Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ

Степень влияния экспансии искусственного интеллекта на рынок труда пока оценить сложно, поскольку корпорациям удобно списывать на этот фактор прочие проблемы в бизнесе, которые приводят к сокращениям персонала. Тем не менее, из примерно 80 000 сокращённых за прошлый квартал специалистов более 37 000 пострадали именно из-за ИИ.

Такую статистику приводит аутсорсинговая компания RationalFX, на данные которой ссылается Nikkei Asian Review. Сбор статистики осуществляется из открытых источников. По итогам первого квартала мировая технологическая отрасль лишилась 78 557 сотрудников, как отмечает источник, при этом на долю США пришлось 76,7 % всех сокращений. Влиянием искусственного интеллекта или более примитивной автоматизации функций объясняется увольнение 37 638 человек из указанного общего количества — то есть, чуть менее половины.

Участники рынка расходятся во мнениях относительно оценки реального влияния ИИ. Руководство Cognizant, например, считает, что потребуется не менее года для осознания всей полноты влияния ИИ на рынок труда. В некоторых случаях, по словам источника, работодатели сокращают персонал, лишь руководствуясь собственными ожиданиями относительно повышения производительности труда благодаря внедрению ИИ, а не фактическими данными об улучшениях. ИИ сейчас нередко становится «козлом отпущения»: когда нужно уволить персонал в силу самых разных причин, то проще всего сослаться именно на влияние ИИ. Реальный же эффект от внедрения ИИ будет чувствоваться через шесть, девять месяцев или целый год, как считают в Cognizant. Многим бизнесам придётся пережить болезненную трансформацию из-за внедрения ИИ.

В сфере аутсорсинга замена живых специалистов ИИ-агентами весьма актуальна, поэтому профильные компании, включая Cognizant, занимаются адаптацией ИИ-моделей к бизнес-процессам клиентов. В сфере написания программного кода ожидания заказчиков значительно изменились с появлением генеративного ИИ, теперь они рассчитывают на заметно более высокую производительность труда. Появление на рынке агентов типа OpenClaw ещё не означает, что корпоративные клиенты готовы использовать их без доработки, ведь она требуется для обеспечения необходимого уровня безопасности и надёжности. Cognizant своим клиентам предлагает собственное решение для создания ИИ-агентов, отвечающее определённым требованиям в данной сфере. Подобные консалтинговые услуги требуются в большинстве случаев. Сама Cognizant более чем в 70 % случаев использует труд специалистов, находящихся в Индии. Внутри компании внедрение ИИ рассматривается в качестве способа повысить эффективность персонала, а не сократить его численность. Нанимать недавних выпускников вузов в эпоху развития ИИ тоже важно, поскольку их можно превратить в квалифицированных специалистов быстрее и с меньшими затратами по сравнению с привлечением уже имеющих опыт соискателей.