Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников

В городской среде вынуждены уживаться разные участники движения, и опасность для пешеходов в последние годы создаёт их собственная акустическая изоляция от окружающего мира при помощи наушников с технологиями активного шумоподавления. Skoda разработала механический велосипедный звонок, сигнал которого пробивается даже через подобные преграды.

История марки Skoda как раз связана с велосипедами, поэтому инициатива по разработке уникального велосипедного звонка не кажется такой уж неожиданной для этого европейского автопроизводителя. Специалисты компании в сотрудничестве с британскими учёными из Университета Солфорда разработали звонок DuoBell, который полагается исключительно на механический принцип создания звукового сигнала для надёжного его распространения в городской среде, наполненной различными шумами и желающими от них отгородиться пешеходами в наушниках.

По словам разработчиков, они не стали делать велосипедный звонок более громким, вместо этого они определили «уязвимое место» современных систем активного шумоподавления наушников. Как показало исследование Skoda, в диапазоне частот от 750 до 780 Гц современные системы активного шумоподавления наименее эффективны. Именно на этот диапазон частот и оказался рассчитан спроектированный специалистами компании велосипедный звонок DuoBell. Дополнительный резонатор в конструкции звонка, настроенный на более высокие частоты, позволяет повысить общую слышимость звукового сигнала. Механизм, который бьёт по металлическому корпусу звонка, осуществляет быстрые неритмичные удары. Издаваемый в результате звук плохо подавляется алгоритмами современных TWS-наушников. Испытания в городской среде показали, что данная конструкция велосипедного звонка обладает желаемой эффективностью, обращая внимание прохожих в наушниках даже на расстоянии до 22 метров. Как правило, у пешехода в этом случае появляются дополнительные пять секунд, чтобы понять, с какой стороны приближается велосипедист. Соответствующую исследовательскую документацию Skoda выложила в свободном доступе.