Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников

В городской среде вынуждены уживаться разные участники движения, и опасность для пешеходов в последние годы создаёт их собственная акустическая изоляция от окружающего мира при помощи наушников с технологиями активного шумоподавления. Skoda разработала механический велосипедный звонок, сигнал которого пробивается даже через подобные преграды.

История марки Skoda как раз связана с велосипедами, поэтому инициатива по разработке уникального велосипедного звонка не кажется такой уж неожиданной для этого европейского автопроизводителя. Специалисты компании в сотрудничестве с британскими учёными из Университета Солфорда разработали звонок DuoBell, который полагается исключительно на механический принцип создания звукового сигнала для надёжного его распространения в городской среде, наполненной различными шумами и желающими от них отгородиться пешеходами в наушниках.

По словам разработчиков, они не стали делать велосипедный звонок более громким, вместо этого они определили «уязвимое место» современных систем активного шумоподавления наушников. Как показало исследование Skoda, в диапазоне частот от 750 до 780 Гц современные системы активного шумоподавления наименее эффективны. Именно на этот диапазон частот и оказался рассчитан спроектированный специалистами компании велосипедный звонок DuoBell. Дополнительный резонатор в конструкции звонка, настроенный на более высокие частоты, позволяет повысить общую слышимость звукового сигнала. Механизм, который бьёт по металлическому корпусу звонка, осуществляет быстрые неритмичные удары. Издаваемый в результате звук плохо подавляется алгоритмами современных TWS-наушников. Испытания в городской среде показали, что данная конструкция велосипедного звонка обладает желаемой эффективностью, обращая внимание прохожих в наушниках даже на расстоянии до 22 метров. Как правило, у пешехода в этом случае появляются дополнительные пять секунд, чтобы понять, с какой стороны приближается велосипедист. Соответствующую исследовательскую документацию Skoda выложила в свободном доступе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В WhatsApp добавят шумоподавление для голосовых и видеозвонков
Nike и Apple выпустили особую версию наушников Powerbeats Pro 2
Apple представила наушники AirPods Max 2 с улучшенным шумоподавлением и переводом в реальном времени за $549
Гарнитура Galaxy XR научилась превращать плоские 2D-приложения в 3D
Технологические компании вкатятся на автомобильный рынок с помощью автопилота
В Китае впервые в мире испытали самолёт на водородном ДВС
Теги: skoda, шумоподавление, наушники, звонок, велосипед
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.