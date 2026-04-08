Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... GoPro уволит 23 % работников, чтобы верн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

GoPro уволит 23 % работников, чтобы вернуться к прибыльности

Производитель экшен-камер GoPro объявил о планах уволить почти четверть своих работников. Мера направлена на то, чтобы вернуться к прибыльной модели деятельности после борьбы с ужесточившейся конкуренцией и сокращением доходов.

GoPro уведомила о своих планах Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США — компания намеревается сократить около 145 рабочих мест, что составляет примерно 23 % от общего числа сотрудников, которых числится 631. Такая крупная программа сокращения грозит обойтись GoPro в сумму до $15 млн в виде выходных пособий и медицинского страхования. Программа увольнений начнётся во II квартале 2026 года и завершится к концу года. В 2024 году производитель провёл две волны сокращений.

Производитель рассчитывал выйти на прибыльность к концу 2025 финансового года, но завершил отчётный период с убытком. В последние годы он столкнулся с жёсткой конкуренцией со стороны китайских производителей DJI и Insta360. Им GoPro намеревается противопоставить новые модели, которые дебютируют на выставке NAB до конца месяца. Они будут работать на новом процессоре GP3 и «больше ориентироваться на профессиональную работу, чем когда-либо ранее».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: gopro, сокращения, увольнения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
