Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam

Судя по недавно обнаруженным файлам Steam и публикации белорусского датамайнера Gabe Follower, компания Valve, возможно, работает над ИИ-функцией под названием SteamGPT. В ссылках упоминаются создание задач, маркировка, оценка модели, обобщение и логический вывод, так что это больше похоже на внутренний инструмент, чем на общедоступный чат-бот.

SteamGPT, судя по всему, связан с очередями задач, заданиями по маркировке, результатами тестирования и данными для тонкой настройки. Другой сервис под названием SteamGPTSummary, по всей видимости, собирает данные об учётных записях, такие как информация о профиле, статус Steam Guard, история безопасности, страна, статус VAC, данные о телефоне, признаки мошенничества и время игры. Это больше похоже на инструмент для поддержки или проверки, чем на функцию магазина.

Кроме того, сервис связан с системой Trust от Valve. Сервис Trust ссылается на показатели доверия, возраст учётных записей, категории учётных записей, связанные учётные записи, значения достоверности и результаты логического вывода. Поскольку Valve уже заявляла, что Trust Factor учитывает историю игроков в Counter-Strike 2 и в Steam, связь с CS2 вполне логична. В то же время ничто не указывает на то, что SteamGPT напрямую занимается блокировкой аккаунтов или должен заменить систему VAC.

Согласно общедоступной статистике Valve, каждый день поступают сотни тысяч запросов на возврат средств и десятки тысяч обращений по восстановлению учётных записей. Инструмент, который обобщает историю аккаунта и выявляет признаки риска, вероятно, мог бы помочь сотрудникам быстрее обрабатывать такие обращения.