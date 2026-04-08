Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam

Судя по недавно обнаруженным файлам Steam и публикации белорусского датамайнера Gabe Follower, компания Valve, возможно, работает над ИИ-функцией под названием SteamGPT. В ссылках упоминаются создание задач, маркировка, оценка модели, обобщение и логический вывод, так что это больше похоже на внутренний инструмент, чем на общедоступный чат-бот.

SteamGPT, судя по всему, связан с очередями задач, заданиями по маркировке, результатами тестирования и данными для тонкой настройки. Другой сервис под названием SteamGPTSummary, по всей видимости, собирает данные об учётных записях, такие как информация о профиле, статус Steam Guard, история безопасности, страна, статус VAC, данные о телефоне, признаки мошенничества и время игры. Это больше похоже на инструмент для поддержки или проверки, чем на функцию магазина.

Кроме того, сервис связан с системой Trust от Valve. Сервис Trust ссылается на показатели доверия, возраст учётных записей, категории учётных записей, связанные учётные записи, значения достоверности и результаты логического вывода. Поскольку Valve уже заявляла, что Trust Factor учитывает историю игроков в Counter-Strike 2 и в Steam, связь с CS2 вполне логична. В то же время ничто не указывает на то, что SteamGPT напрямую занимается блокировкой аккаунтов или должен заменить систему VAC.

Согласно общедоступной статистике Valve, каждый день поступают сотни тысяч запросов на возврат средств и десятки тысяч обращений по восстановлению учётных записей. Инструмент, который обобщает историю аккаунта и выявляет признаки риска, вероятно, мог бы помочь сотрудникам быстрее обрабатывать такие обращения.

Материалы по теме
Steam продолжает расширяться — Valve представила обновлённый дизайн мастерской
Слухи: в Steam появится способ оценки производительности игр до покупки
Статистика Steam за март: Linux обогнала macOS, популярность RTX 5070 вернулась к реальности, а AMD отобрала ещё чуть-чуть доли Intel
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok
YouTube теперь может автоматически ускорять и замедлять ролики, но только у платных пользователей
ФБР: интернет-преступники лишили американцев рекордных $21 млрд за прошлый год
Теги: steam, valve, steamgpt, датамайнинг
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.