Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год

РБК со ссылкой на слова начальника отдела многоразовых средств выведения «Роскосмоса» Александра Давыдова сообщает, что первый пуск ракеты-носителя «Старт-1М» с космодрома «Восточный» перенесён на 2027 год. Причиной переноса названа необходимость дополнительных наземных испытаний, которые важно провести для повышения надёжности новой конверсионной ракеты.

Уточняется, что новым сроком запуска определён первый квартал 2027 года. Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что запуск «Старт-1М» запланирован на 2026 год.

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны РФ ведут работу над созданием сверхлёгких одноразовых ракет-носителей на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет. РН «Старт-1М» призвана обеспечить недорогой и быстрый вывод полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, используя уже существующие запасы военной техники как для «Роскосмоса», так и для МО.

Ракета «Старт-1М» является модернизированной версией ракеты-носителя «Старт-1», пуски которой проводились с 1993 по 2006 год с космодрома «Свободный» (предшественника «Восточного»). Ракета создаётся на базе последних версий снятых с вооружения МБР «Тополь-М» Московским институтом теплотехники. На низкую орбиту Земли ракета может вывести до 500 кг полезной нагрузки. От РН «Старт-1» ракета «Старт-1М» отличается рядом улучшений, включая расширенное пространство под обтекателем и лучшую амортизацию, смягчающую воздействие ускорения при старте на конструкцию спутников.