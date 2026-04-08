Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год

РБК со ссылкой на слова начальника отдела многоразовых средств выведения «Роскосмоса» Александра Давыдова сообщает, что первый пуск ракеты-носителя «Старт-1М» с космодрома «Восточный» перенесён на 2027 год. Причиной переноса названа необходимость дополнительных наземных испытаний, которые важно провести для повышения надёжности новой конверсионной ракеты.

Загрузка ракеты-носителя «Старт-1.2» со спутником «Зея» в пусковой контейнер на космодроме Свободный (1997 год).Источник изображения: «Контингент»

Уточняется, что новым сроком запуска определён первый квартал 2027 года. Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что запуск «Старт-1М» запланирован на 2026 год.

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны РФ ведут работу над созданием сверхлёгких одноразовых ракет-носителей на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет. РН «Старт-1М» призвана обеспечить недорогой и быстрый вывод полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, используя уже существующие запасы военной техники как для «Роскосмоса», так и для МО.

Ракета «Старт-1М» является модернизированной версией ракеты-носителя «Старт-1», пуски которой проводились с 1993 по 2006 год с космодрома «Свободный» (предшественника «Восточного»). Ракета создаётся на базе последних версий снятых с вооружения МБР «Тополь-М» Московским институтом теплотехники. На низкую орбиту Земли ракета может вывести до 500 кг полезной нагрузки. От РН «Старт-1» ракета «Старт-1М» отличается рядом улучшений, включая расширенное пространство под обтекателем и лучшую амортизацию, смягчающую воздействие ускорения при старте на конструкцию спутников.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: запуск ракеты, российские разработчики, роскосмос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
