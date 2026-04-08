Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft без объяснений заблокировала а...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван

Microsoft заблокировала учётную запись, связанную с VeraCrypt, популярным и давно используемым программным обеспечением для шифрования, что ставит под сомнение будущие обновления этого ПО для Windows, сообщил разработчик VeraCrypt Мунир Идрасси (Mounir Idrassi). Он утверждает, что не получал никаких писем и предварительных предупреждений от Microsoft, а ответы техподдержки компании, по его мнению, сгенерированы нейросетью.

Программное обеспечение для шифрования дисков VeraCrypt, разработанное компанией IDRIX, основано на TrueCrypt 7.1a. Оно добавляет улучшенную безопасность к алгоритмам, используемым для шифрования системы и разделов, что делает его невосприимчивым к новым разработкам в области атак методом перебора. Оно также устраняет многие уязвимости и проблемы безопасности, обнаруженные в TrueCrypt. VeraCrypt может монтировать тома TrueCrypt, а также преобразовывать их в формат VeraCrypt.

VeraCrypt — это инструмент с открытым исходным кодом для шифрования данных, который позволяет пользователям создавать зашифрованные разделы или отдельные зашифрованные тома на своих дисках. Это ПО также умеет создавать дополнительный ложный том с реалистичным содержимым, который будет имитировать реальные данные, если придётся под давлением предоставить свои учётные данные силовым структурам или злоумышленникам.

На прошлой неделе Идрасси на форуме SourceForge сообщил, что «Microsoft заблокировала учётную запись, которую я использовал годами для подписи драйверов Windows и загрузчика». Идрасси пояснил, что была заблокирована учётная запись его компании IDRIX. «Как вы можете прочитать в их сообщении, они говорят, что организация (IDRIX) не соответствует их требованиям, но я не вижу, какому именно требованию IDRIX внезапно перестала соответствовать», — добавил он.

Блокировка произошла в середине января. Идрасси поделился, по его словам, единственным сообщением, полученным им в связи с закрытием аккаунта. «На основании предоставленной вами информации мы определили, что ваша организация в настоящее время не соответствует требованиям для прохождения проверки. Апелляции не предусмотрены, мы закрыли вашу заявку», — говорится в сообщении от Microsoft.

Источник изображения: Mounir Idrassi

«Что касается VeraCrypt, я не могу публиковать обновления Windows. Обновления Linux и macOS по-прежнему возможны, но Windows — это платформа, используемая большинством пользователей, поэтому невозможность выпускать обновления Windows — это серьёзный удар по проекту, — заявил Идрасси. — В настоящее время у меня нет других вариантов».

Он добавил, что при попытках связаться со службой поддержки Microsoft он получал автоматические ответы, которые, по его мнению, содержат текст, сгенерированный искусственным интеллектом. «Отсутствие коммуникации со стороны Microsoft при принятии таких решений добавляет неопределённости в будущее, а в сочетании с автоматической обратной связью от ИИ это придаёт таким решениям бесчеловечный характер», — считает Идрасси.

Источник изображения: SourceForge

Популярный VPN-клиент WireGuard столкнулся с аналогичной проблемой. «Никакого предупреждения, никакого уведомления. Однажды я зашёл, чтобы опубликовать обновление, и, ужас, мой аккаунт заблокирован», — написал Джейсон Доненфельд (Jason Donenfeld), создатель WireGuard.

Подобные действия Microsoft подчёркивают сложную цепочку поставок, связанную с публикацией программного обеспечения с открытым исходным кодом, особенно ПО, которое хотя бы косвенно зависит от крупных технологических компаний.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: veracrypt, шифрование, блокировка, открытое по
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
