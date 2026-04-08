Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван

Microsoft заблокировала учётную запись, связанную с VeraCrypt, популярным и давно используемым программным обеспечением для шифрования, что ставит под сомнение будущие обновления этого ПО для Windows, сообщил разработчик VeraCrypt Мунир Идрасси (Mounir Idrassi). Он утверждает, что не получал никаких писем и предварительных предупреждений от Microsoft, а ответы техподдержки компании, по его мнению, сгенерированы нейросетью.

Программное обеспечение для шифрования дисков VeraCrypt, разработанное компанией IDRIX, основано на TrueCrypt 7.1a. Оно добавляет улучшенную безопасность к алгоритмам, используемым для шифрования системы и разделов, что делает его невосприимчивым к новым разработкам в области атак методом перебора. Оно также устраняет многие уязвимости и проблемы безопасности, обнаруженные в TrueCrypt. VeraCrypt может монтировать тома TrueCrypt, а также преобразовывать их в формат VeraCrypt.

VeraCrypt — это инструмент с открытым исходным кодом для шифрования данных, который позволяет пользователям создавать зашифрованные разделы или отдельные зашифрованные тома на своих дисках. Это ПО также умеет создавать дополнительный ложный том с реалистичным содержимым, который будет имитировать реальные данные, если придётся под давлением предоставить свои учётные данные силовым структурам или злоумышленникам.

На прошлой неделе Идрасси на форуме SourceForge сообщил, что «Microsoft заблокировала учётную запись, которую я использовал годами для подписи драйверов Windows и загрузчика». Идрасси пояснил, что была заблокирована учётная запись его компании IDRIX. «Как вы можете прочитать в их сообщении, они говорят, что организация (IDRIX) не соответствует их требованиям, но я не вижу, какому именно требованию IDRIX внезапно перестала соответствовать», — добавил он.

Блокировка произошла в середине января. Идрасси поделился, по его словам, единственным сообщением, полученным им в связи с закрытием аккаунта. «На основании предоставленной вами информации мы определили, что ваша организация в настоящее время не соответствует требованиям для прохождения проверки. Апелляции не предусмотрены, мы закрыли вашу заявку», — говорится в сообщении от Microsoft.

«Что касается VeraCrypt, я не могу публиковать обновления Windows. Обновления Linux и macOS по-прежнему возможны, но Windows — это платформа, используемая большинством пользователей, поэтому невозможность выпускать обновления Windows — это серьёзный удар по проекту, — заявил Идрасси. — В настоящее время у меня нет других вариантов».

Он добавил, что при попытках связаться со службой поддержки Microsoft он получал автоматические ответы, которые, по его мнению, содержат текст, сгенерированный искусственным интеллектом. «Отсутствие коммуникации со стороны Microsoft при принятии таких решений добавляет неопределённости в будущее, а в сочетании с автоматической обратной связью от ИИ это придаёт таким решениям бесчеловечный характер», — считает Идрасси.

Популярный VPN-клиент WireGuard столкнулся с аналогичной проблемой. «Никакого предупреждения, никакого уведомления. Однажды я зашёл, чтобы опубликовать обновление, и, ужас, мой аккаунт заблокирован», — написал Джейсон Доненфельд (Jason Donenfeld), создатель WireGuard.

Подобные действия Microsoft подчёркивают сложную цепочку поставок, связанную с публикацией программного обеспечения с открытым исходным кодом, особенно ПО, которое хотя бы косвенно зависит от крупных технологических компаний.