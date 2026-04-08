No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena

Разработчики из британской студии Hello Games представили и выпустили Xeno Arena (версия 6.3) — очередное крупное контентное обновление для вышедшей почти 10 лет назад космической песочницы No Man’s Sky.

Основными нововведениями Xeno Arena выступают механики приручения инопланетных существ (у каждого свой набор приёмов), их генной модификации и организации между ними пошаговых сражений (прямо как в «Покемонах»).

Битвы проходят на голографических аренах (животные в безопасности) в разных локациях — на бой можно вызвать карманных монстров других игроков и местных тренеров (то есть чемпионов) под управлением ИИ.

Помимо прочего, обещают сотни боевых способностей, увеличение максимального числа приручённых существ (с 18 до 30), ежедневные испытания, уникальные награды и новую тематическую фракцию (The Arena League).

Стилизованный под ролики Nintendo обзорный трейлер с особенностями Xeno Arena прикреплён ниже. Пользователи в комментариях остались в восторге от обновления. «Теперь у нас в No Man’s Sky есть Pokemon», — подметил BiOS_F2.

Кроме того, в состав версии 6.3 вошли улучшения оптимизации (в случае со Switch 2 производительность выросла до 15 %), геймплейные усовершенствования и исправления многочисленных багов.

No Man’s Sky дебютировала ещё в августе 2016 года и за прошедшее время получила больше трёх десятков крупных обновлений. Версия 6.3 доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2.