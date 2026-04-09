Tubi стал первым стримингом, интегрированным в ChatGPT

Стриминговый сервис Tubi стал первой платформой потокового видео, официально интегрированной в экосистему приложений ChatGPT. Пользователи смогут искать контент из обширной библиотеки Tubi, насчитывающей более 300 000 фильмов и телесериалов, непосредственно через интерфейс чат-бота OpenAI.

Подключить Tubi можно из магазина приложений ChatGPT, уточняет 9to5Mac, и далее для поиска контента использовать команду — @Tubi. Система работает посредством простого диалога с чат-ботом, например, можно запросить рекомендации фильмов по заданной теме или описать настроение фразой: «фильм, который ощущается как лихорадочный сон, но не хоррор».

Далее ChatGPT сформирует подборку доступных на Tubi фильмов, а выбор конкретного результата запустит просмотр непосредственно на сайте стриминга. Ответы ChatGPT также включают общие рекомендации и предложения для уточняющих запросов. В Tubi подчёркивают, что пользователю необязательно формулировать точные названия — достаточно описания настроения или жанра.

Примечательно, что запуск приложения произошёл практически сразу после того, как OpenAI объявила о закрытии Sora, таким образом отдав приоритет интеграции с внешними библиотеками.

Материалы по теме
Переломного «ChatGPT-момента» в сфере человекоподобных роботов придётся ждать ещё до 10 лет
Google упростила «переезд» в Gemini из ChatGPT и других чат-ботов, добавив импорт памяти и чатов
OpenAI опробовала рекламу в ChatGPT — она уже может приносить более $100 млн в год
Meta✴ вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok
Теги: tubi, openai, chatgpt, чат-бот, стриминг
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena
«Все ждут GTA VI, а я вот это»: релизный трейлер нуарного шутера Mouse: P.I. For Hire заинтриговал игроков перед скорой премьерой 3 ч.
Tubi стал первым стримингом, интегрированным в ChatGPT 5 ч.
Anthropic оставили в «чёрном списке» — Пентагон выиграл апелляцию 7 ч.
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 12 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 15 ч.
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван 16 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 16 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 17 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 17 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 17 ч.
В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников — его даже можно принести в школу 24 мин.
В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с ёмкой батареей по цене 29 999 рублей 28 мин.
Журналисты вычислили создателя биткоина Сатоси Накамото, но тот опроверг свою причастность 29 мин.
Samsung Galaxy S26 Ultra как идеальный коллекционер воспоминаний 2 ч.
Смартфон Redmi A7 Pro с большим экраном поступил в продажу в России по цене от 9490 рублей 2 ч.
Оператор AT&T жалуется на засилье «медных ОПГ», ворующих её кабели 2 ч.
OpenAI предложит часть своих акций розничным инвесторам 3 ч.
Intel и SambaNova запустили продукт, способный потеснить Nvidia в ИИ-сегменте 5 ч.
iPhone заняли половину топ-10 самых популярных смартфонов в четвёртом квартале 2025 года 5 ч.
Motorola пала жертвой дефицита памяти и подняла цены на бюджетные смартфоны вплоть до 50 % 6 ч.