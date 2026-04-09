Tubi стал первым стримингом, интегрированным в ChatGPT

Стриминговый сервис Tubi стал первой платформой потокового видео, официально интегрированной в экосистему приложений ChatGPT. Пользователи смогут искать контент из обширной библиотеки Tubi, насчитывающей более 300 000 фильмов и телесериалов, непосредственно через интерфейс чат-бота OpenAI.

Подключить Tubi можно из магазина приложений ChatGPT, уточняет 9to5Mac, и далее для поиска контента использовать команду — @Tubi. Система работает посредством простого диалога с чат-ботом, например, можно запросить рекомендации фильмов по заданной теме или описать настроение фразой: «фильм, который ощущается как лихорадочный сон, но не хоррор».

Далее ChatGPT сформирует подборку доступных на Tubi фильмов, а выбор конкретного результата запустит просмотр непосредственно на сайте стриминга. Ответы ChatGPT также включают общие рекомендации и предложения для уточняющих запросов. В Tubi подчёркивают, что пользователю необязательно формулировать точные названия — достаточно описания настроения или жанра.

Примечательно, что запуск приложения произошёл практически сразу после того, как OpenAI объявила о закрытии Sora, таким образом отдав приоритет интеграции с внешними библиотеками.