Журналисты вычислили создателя биткоина Сатоси Накамото, но тот опроверг свою причастность

Личность предполагаемого создателя старейшей криптовалюты Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) до сих пор остаётся загадкой, и разного рода исследователи истории вопроса то и дело предлагают новых кандидатов на обладание этого псевдонима. Видный британский криптограф Адам Блэк (Adam Black, на фото слева) недавно был вынужден опровергнуть гипотезу The New York Times о своей причастности к созданию этой мистической фигуры.

На страницах этого американского издания недавно были опубликованы результаты длительного расследования, авторы которого пришли к выводу, что под маской Сатоси Накамото скрывался 55-летний Адам Блэк, который в настоящее время занимает пост генерального директора Blockstream и является разработчиком алгоритма, лежащего в основе работы технологии распределённых реестров, обеспечивающей само функционирование экосистемы биткоина. Это уже не первый случай, когда Адаму Блэку приходится опровергать свою идентичность с таинственным Сатоси Накамото.

Руководство Blockstream также было вынуждено заявить, что сам Адам Блэк неоднократно отрицал любую свою связь с личностью Сатоси Накамото. По поводу публикации на страницах The New York Times Адам Блэк буквально заявил, что приведённые в статье доводы ничего не доказывают: «Я могу вас в очередной раз заверить, что это действительно не я».

Примечательно, что со стороны издания руку к этой попытке разоблачения приложил Джон Каррейру (John Carreyrou), который обрёл известность после раскрытия аферы, лежавшей в основе деятельности стартапа Theranos в 2015 году. Автор публикации ссылается на схожую манеру изложения информации между Блэком и Накамото, а также сопоставимой статистикой сетевой активности. Кроме того, Блэк принимал участие в разработке Hashcash — математической основы функционирования биткоина. Попытки раскрыть личность создателя биткоина предпринимаются регулярно, но пока ни одна из гипотез не нашла явного подтверждения. Возможно, создателю эффективной децентрализованной системы цифровых финансов имеет смысл и дальше оставаться в тени — не только из-за интереса спецслужб, но и ради обеспечения собственной экономической безопасности, ведь основатель биткоина хранит около 1,1 млн в этой валюте, что соответствует сумме от $70 до $120 млрд и 5 % всего объёма эмиссии. Связанные с ним криптокошельки не демонстрируют движения средств с 2010 года, но это всё равно даёт таинственной фигуре возможность входить в число 15 богатейших людей планеты.