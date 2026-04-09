Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры взломали китайский суперкомпьютер...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры взломали китайский суперкомпьютер и украли 10 Пбайт секретных данных, включая схемы ракет и военные исследования

Некий хакер взломал принадлежащий китайским властям суперкомпьютер и, сохраняя доступ к нему в течение полугода, незаметно для его администраторов похитил из системы 10 петабайтов секретных данных, в том числе документы министерства обороны и схемы ракет.

Источник изображения: Arif Riyanto / unsplash.com

Источник изображения: Arif Riyanto / unsplash.com

Данные были похищены из Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине, который предлагает услуги более чем 6000 клиентам по всему Китаю, в том числе научным и оборонным ведомствам. Хакер выложил под псевдонимом FlamingChina в Telegram образцы похищенных документов — по его словам, они включают материалы исследований в области аэрокосмической техники, военного направления, биоинформатики, моделирования термоядерного синтеза и многого другого. Информация принадлежит ведущим организациям страны, в том числе Китайской корпорации авиационной промышленности, Китайской корпорации коммерческого самолётостроения и Национальному университету оборонных технологий. За несколько тысяч долларов предлагается ограниченный предварительный обзор набора данных, стоимость полного доступа к ним исчисляется сотнями тысяч долларов — оплата принимается в криптовалюте.

В образцах данных приводятся документы на китайском языке с пометкой «секретно», технические файлы, анимированные симуляции, а также изображения военной техники, включая ракеты и бомбы. Материалы в целом соответствуют тому, что предполагается обнаружить в суперкомпьютерном центре — большинству его клиентов нет смысла строить и поддерживать собственную инфраструктуру суперкомпьютера, считают эксперты. Центр в Тяньцзине открылся в 2009 году и был первым в своём роде в Китае, сейчас подобные работают также в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Чэнду. Учитывая объём похищенных данных, изучить эти материалы под силу разве что государственным разведслужбам недружественных Китаю государств, потому что только у них могут быть достаточные ресурсы для этого.

Хакер сообщил, что получил доступ к суперкомпьютеру в Тяньцзине через скомпрометированный VPN-домен. Осуществив взлом, он развернул ботнет — сеть систем, которые смогли проникнуть в сеть, извлечь, загрузить и сохранить данные. Скачивание 10 Пбайт данных заняло около шести месяцев. Распределив задачу по большому числу систем одновременно, злоумышленник снизил угрозу обнаружения: у администраторов было меньше шансов зафиксировать небольшие объёмы данных, передаваемых из системы одновременно, тогда как большой поток информации, передаваемый в одно место, привлёк бы внимание. Инцидент указывает на уязвимость технологической инфраструктуры Китая, и власти страны признают это проблему, отмечают эксперты. Сейчас Китай стремится повышать надёжность средств киберзащиты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: китай, суперкомпьютер, взлом, информационная безопасность
китай, суперкомпьютер, взлом, информационная безопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
