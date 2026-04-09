«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan

Разработчики из независимой 1:1 Studio представили первый геймплейный трейлер своей амбициозной градостроительной стратегии City Masterplan, позволяющей возводить мегаполисы в масштабе 1 к 1.

Как отметили в 1:1 Studio, на создание City Masterplan команду вдохновило недовольство современными представителями жанра с их техническими, геймплейными и логическими ограничениями.

«Когда-то играли в градострой и думали — вот бы ещё немного? Карту побольше, масштаб реалистичнее, осмысленную логику дорожного движения… Мы думали. И сделали свой», — гласит описание трейлера City Masterplan.

City Masterplan предложит создать город своей мечты в масштабе 1 к 1: проектировать сложные дорожные сети, бороться с пробками, оптимизировать маршруты поставок, управлять развитой экономикой, формировать ландшафт и так далее.

Разработчики обещают выдержать идеальный баланс между реализмом и удобством управления, предоставить невообразимую гибкость систем, творческую свободу и интуитивно понятный интерфейс.

Скриншоты

Одна часть пользователей в комментариях пока не верит, что City Masterplan сдержит свои обещания, тогда как другая уже прочит незавидную судьбу её конкурентам. «Эта [игра] положит конец Cities: Skylines», — уверен uglytuco3079.

Релиз City Masterplan ожидается на ПК (Steam). Заявлены огромная бесшовная карта, богатая библиотека архитектурных ресурсов, невообразимая детализация, фотореалистичное освещение и графика на Unreal Engine 5.