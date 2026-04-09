Человекоподобные роботы Boston Dynamics Atlas начнут собирать автомобили Kia на американских заводах

С 2029 года Kia начнёт использовать на своих автомобильных заводах в США человекоподобных роботов Boston Dynamics Atlas. Они будут заняты в производстве первой модели Kia с программным управлением — корейский бренд наращивает инвестиции в транспорт нового поколения и новые производственные технологии, которые помогут ему выдержать конкурентную борьбу на рынке.

Kia, которая принадлежит Hyundai Motor, уже к концу 2027 года намеревается завершить разработку своей первой модели автомобиля с программным управлением. Машина получит поддержку автопилота второго уровня, который будет подключаться на автомагистралях, а в начале 2029 года появится более продвинутая версия для движения по всем дорогам общего пользования.

В 2029 году на заводе Kia в американской Джорджии начнут работать человекоподобные роботы Atlas компании Boston Dynamics, которая тоже входит в Hyundai. На начальном этапе андроиды будут выполнять простые задачи, которые помогут повысить безопасность и производительность; далее компания подключит процесс обучения искусственного интеллекта, и роботы смогут использоваться в более сложных процессах.

Программные решения играют всё более важную роль в автопроме — этот сегмент рынка активно развивается. Сейчас его оборот оценивается в $250–300 млн, а в ближайшие десять лет данный показатель вырастет до $1 трлн. Выход Kia в этот сегмент поможет автопроизводителю извлекать непрерывный доход на протяжении всего срока службы автомобиля за счёт подписки на программные решения.

Kia намеревается инвестировать более $500 млн в направление физического ИИ (интеллектуальной робототехники), в том числе модели распознавания языка, речи и действий, а также в укрепление стратегического партнёрства с такими компаниями как Google DeepMind и Nvidia.