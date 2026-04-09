Главе Arm поручат курировать ряд международных проектов SoftBank

Выход британского разработчика процессорных архитектур Arm на биржу не изменил статуса материнской корпорации SoftBank, а потому крупнейший акционер может навязывать свои решения даже не самой компании, а её руководству. Генеральному директору Arm Рене Хаасу (Rene Haas), по некоторым данным, предстоит возглавить ряд международных проектов SoftBank.

Источник изображения: Arm

По крайней мере, на таком сценарии настаивает издание Financial Times. От исполнения обязанностей генерального директора Arm Рене Хаас при этом освобождён не будет, как подчёркивает источник, но ему будет поручено руководство ещё целым рядом инициатив, которые финансирует материнская японская корпорация SoftBank. Полупроводники, искусственный интеллект и робототехника — вот те сферы в периметре интересов SoftBank, за которые будет отвечать глава Arm. Помимо прочего, он возьмётся за продвижение Project Izanagi — амбициозного проекта SoftBank, который призван позволить этой корпорации составить конкуренцию самой Nvidia в сегменте искусственного интеллекта.

Впрочем, подобное увеличение управленческой нагрузки на Рене Хааса должно быть одобрено советами директоров Arm и SoftBank, поэтому не факт, что преобразования будут воплощены в жизнь. Поскольку новые полномочия главы Arm будут затрагивать деятельность материнской SoftBank, ему будет выделена должность в её структуре, но вот непосредственно управлять фондом Vision Fund он не станет. Многомиллиардные инвестиции в бизнес OpenAI, который основатель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) осуществляет с привлечением заёмных средств, направлены на превращение этой корпорации в крупного игрока на стыке нескольких отраслей. Помимо ИИ, робототехники, разработки чипов и создания ЦОД, японская корпорация интересуется и темой энергетики. Именно на деньги японских инвесторов в штате Огайо строится крупнейшая теплоэлектростанция, питающаяся природным газом, и ориентированная на снабжение электроэнергией крупного ЦОД в рамках инициативы Stargate.

Масаёси Сон буквально хочет сделать Рене Хааса своей «правой рукой». Британский холдинг Arm Хаас возглавляет с 2023 года, а его стаж работы в компании отсчитывается с 2013 года. До этого он работал в Nvidia, которая несколько лет назад пыталась купить Arm. Недавно последняя представила первый процессор, который будет продавать под собственной маркой. Данный шаг является свидетельством изменений в стратегии Arm под крылом SoftBank, которая владеет примерно 90 % её акций. За пять лет Arm надеется с помощью собственных процессоров увеличить выручку в шесть раз.

Теги: arm, softbank, слухи, масаёси сон
