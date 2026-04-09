Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бывший топ-менеджер Microsoft рассказал, почему Xbox появилась на свет несмотря на все противоречия

Сейчас Microsoft Xbox является одним из крупнейших брендов в игровой индустрии. Однако ещё до того, как он смог встать на ноги, проект могли «зарубить на корню» Билл Гейтс (Bill Gates) и Стив Баллмер (Steve Ballmer), занимавшие на тот момент должности главного архитектора программного обеспечения и генерального директора компании соответственно. Об этом в недавнем интервью рассказал бывший вице-президент Microsoft по изданию игр Эд Фрайс (Ed Fries).

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

В беседе с журналистами Фрайс рассказал о напряжённом совещании 2000 года, в рамках которого Гейтс и Баллмер едва не отменили создание первой игровой консоли Xbox, а также объяснил, почему проекту всё же дали зелёный свет. «Да, это было маловероятно. Фактически, у нас была та самая печально известная «Бойня в день святого Валентина» [совещание, в ходе которого Билл Гейтс несколько часов подряд отчитывал команду, предложившую создать Xbox] в феврале 2000 года, где мы пытались получить окончательное одобрение на запуск проекта, который, как мы знали, должен был принести убытки, как минимум в миллиард долларов», — рассказал Фрайс в беседе с представителем The Expansion Pass.

«В итоге одобрение мы получили по довольно забавной причине <…> дело было не столько в том, что руководство было в восторге от игр, хотя мы, разумеется, были в восторге, и я в том числе. Они видели в этом некий защитный актив от той угрозы, которую Sony могла представлять для компании в будущем», — рассказал Фрайс.

Эта информация уже была известна, поскольку её раскрыли ещё в 2021 году, когда вышел документальный сериал Power On: The Story of Xbox, посвящённый истории платформы. Однако сейчас Фрайс раскрыл эту тему глубже, объяснив, что Sony воспринималась как угроза не только из-за PlayStation, но и потому, что это японская компания. В то время многие компании опасались, что Япония вырастет в соперника западным странам, в том числе США, в технологической и других сферах.

«Сейчас, если вы не жили в ту эпоху, это трудно себе представить. Но всё то, что мы сегодня видим — стремительный рост, скажем, Южной Кореи, а затем Китая и остальной Азии, где их экономики растут очень быстро, — тогда всё это олицетворяла Япония», — рассказал Фрайс. Он добавил, что Япония шла к тому, чтобы обогнать США по ВВП, и все думали, что это действительно произойдёт.

«Знаете, когда я учился в школе, у нас был вариант учить японский язык: французский, испанский или японский, потому что это явно должно было стать одним из «центров мира», верно? В итоге этого не случилось, но в то время не было японского бренда крупнее Sony. В конечном счёте угроза оказалась не такой серьёзной, как тогда думали, но это всё равно было чертовски важно», — добавил Фрайс.

«Когда мы создавали Xbox, все наши конкуренты были японцами, верно? Nintendo и Sony. Все крупнейшие и важнейшие разработчики консольных игр были японцами. Сейчас трудно смотреть на это так же, понимаете? Япония по-прежнему здесь, там по-прежнему происходят важные вещи, но рынок стал гораздо более глобальным, чем раньше», — отметил Фрайс.

Это интервью указывает на то, что Microsoft боялась не просто потерять рынок из-за конкуренции с PlayStation, а опасалась растущего влияния Японии в индустрии игр и технологическом секторе в целом. С тех пор прошло 25 лет, и в настоящее время консоли Xbox входят в тройку лидеров, уступая PlayStation и Nintendo. При этом Microsoft продолжает активно конкурировать с помощью Xbox Game Pass, интеграции с ПК-геймингом, Xbox Cloud Gaming и др.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: xbox, microsoft, игровые консоли
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
