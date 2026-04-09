OpenAI заморозила проект Stargate UK из-за взлетевших цен на электроэнергию

OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании из-за высокой стоимости электроэнергии и условий государственного регулирования. Проект, который компания готовила вместе с Nscale и Nvidia, предусматривал ввод до 8000 графических процессоров (GPU) с возможностью последующего расширения до 31000 и считался одним из опорных элементов британской стратегии в сфере ИИ.

Представитель OpenAI заявил, что компания продолжает изучать возможности Stargate UK и вернётся к проекту, когда регулирование и стоимость электроэнергии позволят вкладывать средства в инфраструктуру на длительный срок. Источник CNBC, напрямую знакомый с ситуацией, сказал, что OpenAI и Nscale продолжают обсуждать будущее проекта.

Промышленные цены на электроэнергию в Великобритании остаются одними из самых высоких в мире. Собеседники CNBC, ранее критиковавшие развитие британской инфраструктуры для ИИ, называли главными препятствиями дорогую электроэнергию и задержки с подключением к общенациональной электросети.

OpenAI объявила о проекте в сентябре 2025 года и подписала с правительством Великобритании меморандум о взаимопонимании. Проект планировали разместить на нескольких площадках, включая Cobalt Park, который войдёт в новую зону роста ИИ на северо-востоке Англии.

Компания собиралась в I квартале 2026 года проработать получение до 8000 GPU с возможностью со временем увеличить их число до 31000. Эти мощности должны были обеспечить работу ИИ-моделей OpenAI на вычислительных ресурсах внутри страны для критически важных государственных служб, регулируемых отраслей, включая финансы, а также целей в области национальной безопасности.

На решение OpenAI повлиял также спор вокруг авторского права. В марте Financial Times написала, что британские власти решили отложить изменение правил, которое упростило бы ИИ-компаниям использование материалов СМИ. Позднее в том же месяце правительство опубликовало доклад, где говорится, что большинство участников общественного обсуждения отвергли первоначальный вариант правил. Представители творческих отраслей опасались, что ИИ сможет обучаться на их произведениях без вознаграждения и затем напрямую конкурировать с ними.

OpenAI заявила, что по-прежнему видит большой потенциал британского рынка ИИ, считает Лондон местом расположения своего крупнейшего международного исследовательского центра и продолжает расширять работу в стране, одновременно исполняя обязательства по меморандуму с правительством о внедрении передовых ИИ-систем в британские государственные службы.