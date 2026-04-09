Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Запуск в раннем доступе Steam обеспечил ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Запуск в раннем доступе Steam обеспечил хардкорному шутеру Road to Vostok светлое будущее на «годы и годы вперёд»

Похоже, не зря Антти Лайнонен (Antti Leinonen) променял службу в финской армии на разработку игр. Его хардкорный шутер с элементами выживания Road to Vostok успешно стартовал в раннем доступе Steam.

Напомним, ранний доступ Road to Vostok открылся вечером 7 апреля. За первые сутки игра заслужила более 1,7 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 81 %) и попала в международный рейтинг бестселлеров Steam.

«Последние 24 часа были совершенно сумасшедшими. Road to Vostok во многих странах сейчас среди лидеров продаж, попала на главную страницу Steam и имеет "очень положительные" оценки», — на эмоциях поделился Лайнонен.

По словам Лайнонена, данными стартовых продаж Road to Vostok он поделится позже — когда соберёт больше информации и отоспится, — но уже сейчас можно констатировать: запуск прошёл успешно.

«Могу уже сказать, что запуск [Road to Vostok] оказался крайне успешным для разработчика-одиночки и обеспечил игру производственным бюджетом на годы и годы вперёд», — заверил Лайнонен.

События Road to Vostok разворачиваются в постапокалиптической пограничной зоне между Финляндией и Россией. Игрокам предстоит пересечь границу, чтобы попасть на Восток — в опасную зону, где ошибка может означать смерть (перманентную).

До 21 апреля стартовую версию Road to Vostok в Steam можно купить за 532 рубля. На данном этапе игра предлагает все основные геймплейные функции, около половины от запланированного контента и только английский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: road to vostok, шутер, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
