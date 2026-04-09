Samsung построит за $4 млрд предприятие по упаковке чипов во Вьетнаме

Диверсификация производственных мощностей по географическому признаку характерна для многих участников рынка полупроводниковых компонентов. Если в США своё присутствие Samsung расширяет из-за сочетания конъюнктурных и политических факторов, то во Вьетнаме она присутствует давно, но собирается построить там ещё одно передовое предприятие.

Источник изображения: Samsung Electronics

Напомним, на территории Вьетнама Samsung Electronics уже давно производит основную часть своих смартфонов, и в период пандемии это помогло её лучше справляться с последствиями строгих санитарных ограничений, которые действовали в Китае. Тем не менее, новый проект Samsung с вьетнамской «пропиской» будет иметь отношение к тестированию и упаковке чипов. Конкурирующая Intel уже давно располагает подобным предприятием на территории Вьетнама, так что выбор места для организации аналогичной деятельности компанией Samsung тоже не был случаен. Первые предприятия Samsung по производству электронных устройств и бытовой техники появились во Вьетнаме ещё в 2008 году.

На севере Вьетнама в несколько этапов будет построен комплекс по тестированию и упаковке чипов, в общей сложности на его развитие будет потрачено $4 млрд, но первая фаза потребует только половины указанной суммы, как отмечает Bloomberg. Представители Министерства финансов Вьетнама подтвердили, что сейчас ведут работу с компанией Samsung по подписанию меморандума о взаимопонимании, связанного с реализацией некоего проекта в полупроводниковой сфере на территории страны. Samsung с точки зрения вьетнамской экономики является крупнейшим экспортёром продукции. За время присутствия во Вьетнаме компания инвестировала в местную экономику более $23,2 млрд и обеспечила жителей страны примерно 90 000 рабочих мест. Определённый ассортимент электронных компонентов и печатных плат Samsung на севере Вьетнама уже выпускает или собирается начать это делать в ближайшее время.

Материалы по теме
Google теперь будет не только выпускать, но и разрабатывать смартфоны Pixel во Вьетнаме
Microsoft собралась увеличить поставки Xbox на 4,8 млн консолей в год — выпускать их будут во Вьетнаме
Apple перенесла сборку Vision Pro из Китая во Вьетнам — и не только её
Tesla всё же задумалась о разработке более дешёвого электромобиля
Главе Arm поручат курировать ряд международных проектов SoftBank
Intel научилась изготавливать самые тонкие в мире чиплеты на базе нитрида галлия
Теги: samsung, samsung electronics, вьетнам, производство микросхем, инвестиции
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Российскую орбитальную станцию пообещали полностью развернуть к 2034 году
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников
В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников — его даже можно принести в школу
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 19 мин.
Nvidia вывела из беты динамический генератор кадров и режим MFG 6X в DLSS 4.5 58 мин.
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский 2 ч.
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram 2 ч.
Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era, Replaced и This is the Police будут помогать друг другу делать игры — студии открыли холдинг Nova Assembly 2 ч.
OpenAI заморозила проект Stargate UK из-за взлетевших цен на электроэнергию 3 ч.
Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались 3 ч.
Remedy подтвердила список локализаций Control Resonant — сиквел Control выйдет с переводом на русский 3 ч.
Продажи Mortal Kombat 1 перевалили за 8 млн копий, но до рекорда предыдущей части ещё далеко 3 ч.
Запуск в раннем доступе Steam обеспечил хардкорному шутеру Road to Vostok светлое будущее на «годы и годы вперёд» 4 ч.
«Ростех» разработает двигатель для сверхлёгкой ракеты «Воронеж» — в современной России аналогов ему нет 45 мин.
Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей 55 мин.
Умелец вчетверо расширил накопитель MacBook Neo с помощью комплектующих от iPhone 2 ч.
У Cloud.ru уже 29 тыс. серверов и 56 МВт мощностей в девяти ЦОД 2 ч.
OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании из-за дорогой электроэнергию и неподходящих законов 2 ч.
Мировые продажи ПК по инерции выросли на 3,2 %, но теперь ожидается падение из-за взвинченных цен 3 ч.
Световое загрязнение сделало Землю на 16 % ярче с 2014 года, показали данные со спутников 3 ч.
Samsung построит за $4 млрд предприятие по упаковке чипов во Вьетнаме 3 ч.
Бывшие инженеры Apple создали носимую ИИ-кнопку Button, но не объяснили, зачем 3 ч.
Amazon раскрыла дату запуска своего спутникового интернета Leo, бывшего Project Kuiper 3 ч.