Световое загрязнение сделало Землю на 16 % ярче с 2014 года, показали данные со спутников

Световое загрязнение сделало Землю на 16 % ярче с 2014 года, показало исследование на основе спутниковых снимков. Работа охватывает 2014–2022 годы и фиксирует рост ночного искусственного освещения в мировом масштабе. При этом картина оказалась неравномерной. Наряду с общим усилением свечения учёные видят всё больше территорий, где свет слабеет из-за войн, стихийных бедствий и мер энергосбережения.

Источник изображения: JAXA, Kimiya Yui / nasa.gov

По словам ведущего автора исследования Чжэ Чжу (Zhe Zhu), доцента Коннектикутского университета (UConn), Земля не просто постепенно светлеет, а мерцает. Основной вклад в общий рост ночной яркости, как он отмечает, вносят развивающиеся страны, включая Индию, Китай и часть Африки. Одновременно всё быстрее расширяются территории, где ночное освещение слабеет. В Европе исследователи связывают это с мерами по ограничению светового загрязнения и экономии электроэнергии. Так Франция уменьшила ночную яркость на 33 %. На большей части территории США ночная яркость, напротив, продолжает расти.

Чжу считает, что это первое исследование, позволяющее различать по временной точности отдельные события и устойчивые региональные тенденции в использовании искусственного света. Такая детализация позволила увидеть в данных распространение ограничений времён пандемии COVID и отслеживать фазы вооружённых конфликтов. Чжу привёл пример Палестины, где по спутниковым данным были заметны повторяющиеся спады и подъёмы освещённости всякий раз, когда конфликт обострялся. Те же данные отражают последствия стихийных бедствий: сильные ураганы в Пуэрто-Рико, по его словам, надолго выводили из строя электроснабжение, и это было видно по ночной светимости территории.

Для анализа исследователи использовали NASA Black Marble — научный набор спутниковых данных о ночной освещённости Земли, который строится на основе измерений прибора VIIRS и, прежде всего, его канала Day/Night Band, рассчитанного на съёмку слабого ночного света. VIIRS работает на спутниках Suomi NPP и NOAA-20 и ведёт наблюдения в 22 спектральных каналах, охватывая видимую и инфракрасную части спектра. Алгоритмы Black Marble калибруют и очищают эти данные от помех, поэтому система позволяет не просто видеть ночное свечение планеты, а сопоставимо измерять его изменения во времени.

Это ограничение важно для сопоставления спутниковых и визуальных оценок. Исследование 2023 года, основанное более чем на 50000 сообщениях наблюдателей со всего мира, показало, что воспринимаемая яркость ночного неба в населённых местах в последнее десятилетие росла почти на 10 % в год. Один из соавторов новой статьи, профессор Рурского университета в Бохуме (RUB) Кристофер Киба (Christopher Kyba), пояснил, что человеческое зрение ночью особенно чувствительно к коротковолновому, синему, свету и слабо воспринимает ближнее инфракрасное излучение.

VIIRS, наоборот, не фиксирует свет с длиной волны ниже 500 нанометров, то есть синюю часть спектра, но хорошо видит инфракрасное излучение натриевых ламп высокого давления. Из-за этого замена натриевых ламп высокого давления на белые светодиодные светильники может давать противоположный результат для человека и спутника: наблюдателю улица покажется более яркой, тогда как спутниковые данные покажут снижение яркости.

Рост ночной яркости, по оценке авторов, стирает звёзды с неба и вынуждает любителей астрономических наблюдений и профессиональных астрономов уходить всё дальше от населённых территорий. Постоянное ночное свечение ухудшает сон, нарушает биологические ритмы растений и животных и не даёт наступить полной темноте даже глубокой ночью. При этом Чжу подчёркивает, что новые источники света во многих районах Африки и Азии означают и расширение доступа к электричеству, и рост хозяйственной активности там, где раньше надёжного электроснабжения не было.

Материалы по теме
NASA и «Роскосмос» продлят работу старейшего модуля МКС до 2032 года
Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги?
Обсерватория им. Веры Рубин обнаружила 11000 астероидов и расширила каталог малых тел Солнечной системы
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
На Большом адронном коллайдере впервые воспроизвели условия вскоре после Большого взрыва
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Теги: космос, земля, исследование, планета, свет
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Российскую орбитальную станцию пообещали полностью развернуть к 2034 году
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников — его даже можно принести в школу
Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 7 мин.
Nvidia вывела из беты динамический генератор кадров и режим MFG 6X в DLSS 4.5 46 мин.
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский 50 мин.
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram 2 ч.
Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era, Replaced и This is the Police будут помогать друг другу делать игры — студии открыли холдинг Nova Assembly 2 ч.
OpenAI заморозила проект Stargate UK из-за взлетевших цен на электроэнергию 3 ч.
Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались 3 ч.
Remedy подтвердила список локализаций Control Resonant — сиквел Control выйдет с переводом на русский 3 ч.
Продажи Mortal Kombat 1 перевалили за 8 млн копий, но до рекорда предыдущей части ещё далеко 3 ч.
Запуск в раннем доступе Steam обеспечил хардкорному шутеру Road to Vostok светлое будущее на «годы и годы вперёд» 3 ч.
«Ростех» разработает двигатель для сверхлёгкой ракеты «Воронеж» — в современной России аналогов ему нет 33 мин.
Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей 43 мин.
Умелец вчетверо расширил накопитель MacBook Neo с помощью комплектующих от iPhone 49 мин.
У Cloud.ru уже 29 тыс. серверов и 56 МВт мощностей в девяти ЦОД 52 мин.
OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании из-за дорогой электроэнергию и неподходящих законов 2 ч.
Мировые продажи ПК по инерции выросли на 3,2 %, но теперь ожидается падение из-за взвинченных цен 3 ч.
Световое загрязнение сделало Землю на 16 % ярче с 2014 года, показали данные со спутников 3 ч.
Samsung построит за $4 млрд предприятие по упаковке чипов во Вьетнаме 3 ч.
Бывшие инженеры Apple создали носимую ИИ-кнопку Button, но не объяснили, зачем 3 ч.
Amazon раскрыла дату запуска своего спутникового интернета Leo, бывшего Project Kuiper 3 ч.