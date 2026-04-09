«Знает рецепт Gemini и не тратит ни доллара впустую»: стартап экс-сотрудников DeepMind будет развивать визуальный ИИ

Бывший исследователь Google DeepMind Эндрю Дай (Andrew Dai) считает, что модели ИИ в крупных лабораториях обладают интеллектом трёхлетнего ребёнка, по крайней мере, когда дело доходит до понимания визуальных подсказок. Поэтому он с единомышленниками зарегистрировал компанию, которая займётся разработкой ИИ, способного лучше понимать изображения. По словам Дая, это может ускорить внедрение ИИ в таких отраслях, как архитектура, автомобилестроение и робототехника.

Сегодня компания Elorian получила $55 млн финансирования, а её биржевая оценка сразу достигла отметки в $300 млн. Кроме Дая соучредителями Elorian выступили Иньфэй Ян (Yinfei Yang), работавший над исследованиями в области ИИ в Google и Apple, и Сет Нил (Seth Neel), бывший профессор Гарварда, занимавшийся исследованиями данных и искусственного интеллекта. В число инвесторов входят Striker Venture Partners, Menlo Ventures и Altimeter Capital, а также Nvidia и известный исследователь ИИ Джефф Дин (Jeff Dean).

На сегодняшний день уже более десятка сотрудников работает над созданием эффективных визуальных моделей. Компания ведёт переговоры с потенциальными клиентами и планирует выпустить свою первую общедоступную модель логического мышления примерно через 12 месяцев. По словам Elorian, чтобы помочь ИИ понимать окружающий мир, технологической индустрии необходимо создавать модели, разработанные специально для этой цели. Несмотря на вложенные миллиарды долларов, сегодняшние модели по-прежнему плохо справляются, например, с визуальным анализом спутниковых снимков или исследованием деталей изображений.

Elorian разрабатывает свои первые продукты на основе искусственного интеллекта, используя модели с открытым исходным кодом, которые можно свободно использовать и модифицировать. Компания рассматривает возможность выпуска более компактных версий своих моделей для сообщества открытого исходного кода, но, скорее всего, сохранит флагманскую версию в качестве проприетарной.

Хотя программирование вывело возможности логического мышления на совершенно новый уровень, Дай считает, что модели по-прежнему не могут принимать важные решения о том, как создавать более совершенные автомобили или эффективные ракеты. «Это не то, что можно просто выразить с помощью кода и получить более быструю ракету, — считает он. — Вам действительно нужно спроектировать физический объект — и этот проект существует в физическом мире».

Дай принадлежит к волне исследователей, покинувших лаборатории в поисках более специализированной работы в быстро меняющемся мире ИИ. Он подчеркнул, что компания меньше сосредоточена на создании медиаконтента и больше заинтересована в возможностях логического мышления. «Гораздо проще создать что-то, что выглядит великолепно, но гораздо сложнее рассуждать об этом, понимать это, объяснять кому-то, что это делает», — полагает он.

Дай отказался от завышения биржевой оценки стартапа на начальном этапе — отчасти для того, чтобы гарантировать своим первым сотрудникам существенную финансовую выгоду. «Если вы начинаете с очень высокой оценки, то им будет очень сложно увидеть 50- или 100-кратное увеличение стоимости их акций, и мы хотели дать им такую возможность», — сказал он. Инвесторы отмечают, что такая философия привлечения новых сотрудников, наряду с наймом нескольких других ведущих исследователей из DeepMind, во многом повлияла на их интерес к поддержке Elorian.

Аналитики и инвесторы ожидают, что компания будет более эффективной, чем другие передовые лаборатории, благодаря опыту Дая в создания Gemini. «Все остальные в передовых лабораториях просто привлекают деньги для проведения экспериментов, — заявил представитель инвесторов. — Эндрю знает рецепт Gemini — он не тратит ни доллара впустую». Трудно сказать, насколько они правы, на сайте стартапа пока не представлено никакой информации кроме опции отправки электронной почты.