Приложение Meta✴ AI взлетело на 5 место в App Store после запуска Muse Spark

Приложение Meta AI поднялось на пятое место в американском App Store после запуска новой ИИ-модели Muse Spark. Как сообщает TechCrunch со ссылкой на данные платформы Appfigures, всего за сутки приложение переместилось с 57-й позиции на пятую строчку рейтинга.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Meta называет Muse Spark значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями Llama. Модель доступна в веб-версии и на мобильных устройствах, принимает мультимодальный ввод посредством голоса, текста и изображения. Muse Spark помогает разбираться в вопросах здоровья, решать сложные задачи по математике и естественным наукам, а также создавать сайты и мини-игры по текстовым запросам и запускать несколько субагентов для обработки пользовательских запросов.

Несмотря на продвижение в рейтинге, приложение Meta AI пока уступает конкурентам. ChatGPT занимает первое место, Claude от Anthropic второе, Gemini — третье. Попытки Meta догнать лидеров рынка уже обошлись компании в миллиарды долларов, не считая инвестиций в компанию Scale AI (специализируется на подготовке данных для обучения ИИ) в размере $14,3 млрд.

Всего приложение Meta AI было установлено 60,5 миллиона раз по всему миру на платформах App Store и Google Play, из них 25 миллионов только в этом году. За последние пять месяцев число загрузок выросло на 138 % по сравнению с первыми пятью месяцами после запуска. Крупнейшим рынком по числу скачиваний стала Индия, за ней следуют США, Бразилия, Пакистан и Мексика. Это первый крупный релиз под руководством Александра Вана (Alexandr Wang), возглавившего подразделение Meta Superintelligence Labs. В ближайшие недели модель появится в WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger и умных очках Meta.

