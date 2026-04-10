реклама
Хакеры похитили и слили в сеть секретные файлы полиции Лос-Анджелеса

Киберпреступники похитили большой массив конфиденциальных внутренних документов Департамента полиции Лос-Анджелеса и выложили данные в сеть. Как стало известно TechCrunch, за утечкой стоит группировка World Leaks, которая публикует похищенную информацию, чтобы заставить жертв заплатить выкуп.

Украденные данные включают личные дела сотрудников полиции, материалы расследований внутренних проверок и процессуальные документы с уголовными жалобами. Файлы также содержат персональную информацию, включая имена свидетелей и медицинские данные. Эмма Бест (Emma Best), основатель некоммерческой организации и платформы для сбора и публикации крупных утечек информации от государственных структур DDoSecrets, подтвердила, что смогла просмотреть часть информации, которая была опубликована (а затем удалена по неизвестной причине) на сайте группировки.

В публичном заявлении Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил, что расследует инцидент, уточнив, что взлом не затронул системы и сети LAPD, а произошёл через систему цифрового хранения, принадлежащую офису городского прокурора Лос-Анджелеса. Департамент уже работает с этим офисом, чтобы получить доступ к скомпрометированным файлам и понять полный масштаб инцидента.

Взлом, по данным Los Angeles Times, затронул 7,7 терабайт различной информации и более 337 000 файлов. Так как по законам штата Калифорния большинство документов полицейских считаются конфиденциальными, эта утечка, если её подлинность подтвердится, станет беспрецедентным нарушением безопасности полицейских.

World Leaks начала свою деятельность в январе 2025 года как очевидный ребрендинг предыдущей группировки Hunters International, и с тех пор скомпрометировала организации в различных отраслях, включая здравоохранение, производство и технологии, продемонстрировав способность атаковать даже оборонных подрядчиков и компании из списка ежегодного рейтинга 500 крупнейших компаний США (Fortune 500).

Теги: сша, хакеры, киберпреступность, утечка данных, хакерская атака
