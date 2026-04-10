Первый квартал достаточно отдалился от настоящего момента, чтобы аналитические компании начали публиковать отчётность за прошлый период. Специалисты IDC определили, что по итогам первого квартала объёмы мировых поставок ПК выросли в годовом сравнении на 2,5 % до 65,6 млн штук. Спрос на новые ПК подогревался необходимость отказа от Windows 10 и ожиданием дальнейшего роста цен на компоненты.

По словам представителей IDC, текущий год будет характеризоваться переделом рынка ПК. Проверке подвергнется способность крупнейших производителей ПК получать необходимые компоненты от поставщиков в условиях дефицита, в особенности — микросхемы памяти. Обслужить рынок наилучшим образом смогут те производители ПК, которые лучше себя обеспечат доступом к памяти, а также обладатели самого широкого ассортимента моделей в плане покрытия разных ценовых диапазонов.

В региональном срезе объёмы реализации ПК в первом квартале больше всего (на 7,4 %) выросли в странах Африки, Европы и Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанский регион оказался на втором месте с ростом на 4,3 %, обе Америки оказались в аутсайдерах с 3,3 % роста. В целом на мировом рынке поставки ПК в первом квартале увеличились на 2,5 %. В любом случае, в прошлом квартале наметился перелом к заметному снижению темпов роста рынка ПК, и это вызвано не только дефицитом памяти, но и сложными макроэкономическими условиями на многих рынках. Скорее всего, как считают в IDC, оставшаяся часть 2026 года будет демонстрировать снижение объёмов поставок ПК из-за роста цен.

Конфликт на Ближнем Востоке добавил два дополнительных фактора, негативно влияющих на способность производителей отправлять готовую продукцию из Азии в другие регионы мира. Помимо роста цен на энергоносители, он влечёт и проблемы с логистикой, а также рост транспортных расходов. Даже если поставщики выбирают отправку грузов по воздуху вместо морских маршрутов, им приходится платить больше обычного из-за роста стоимости авиационного топлива. В конечном итоге все эти дополнительные затраты будут перенесены на кошельки покупателей.

Лидером мирового рынка ПК по итогам первого квартала остаётся китайская Lenovo с долей 25,2 %, которая смогла увеличить объёмы поставок продукции на 8,6 % в годовом сравнении. Американская HP Inc. сдала позиции с 20 до 18,5 % мирового рынка, но занимает второе место, хотя и сократила объёмы поставок ПК на 4,9 %. У Dell Technologies дела обстоят несколько лучше, поскольку этот американский производитель смог нарастить объёмы поставок ПК на 7,7 % и увеличил свою долю мирового рынка до 15,7 %.

Apple также укрепила позиции с 8,9 до 9,5 % за минувшие 12 месяцев, а ещё она увеличила объёмы поставок своих ПК на 9,1 % до 6,2 млн штук, но это позволяет её занимать лишь четвёртое место. На пятом традиционно расположилась Asus, которая отличилась ростом объёмов поставок на 17,1 % до 4,8 млн штук. Её доля при этом увеличилась с 6,3 до 7,2 %. За пределами первой пятёрки ситуация говорит о грядущей консолидации рынка ПК, поскольку все прочие производители сообща контролировали не более 23,9 % мирового рынка по итогам первого квартала, а объёмы поставок продукции сократили на 6,2 % до 15,7 млн штук.