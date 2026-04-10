Сегодня 10 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Рынок ПК начал год уверенным ростом на 2...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Рынок ПК начал год уверенным ростом на 2,5 % — Asus и Apple приросли сильнее всех

Первый квартал достаточно отдалился от настоящего момента, чтобы аналитические компании начали публиковать отчётность за прошлый период. Специалисты IDC определили, что по итогам первого квартала объёмы мировых поставок ПК выросли в годовом сравнении на 2,5 % до 65,6 млн штук. Спрос на новые ПК подогревался необходимость отказа от Windows 10 и ожиданием дальнейшего роста цен на компоненты.

По словам представителей IDC, текущий год будет характеризоваться переделом рынка ПК. Проверке подвергнется способность крупнейших производителей ПК получать необходимые компоненты от поставщиков в условиях дефицита, в особенности — микросхемы памяти. Обслужить рынок наилучшим образом смогут те производители ПК, которые лучше себя обеспечат доступом к памяти, а также обладатели самого широкого ассортимента моделей в плане покрытия разных ценовых диапазонов.

В региональном срезе объёмы реализации ПК в первом квартале больше всего (на 7,4 %) выросли в странах Африки, Европы и Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанский регион оказался на втором месте с ростом на 4,3 %, обе Америки оказались в аутсайдерах с 3,3 % роста. В целом на мировом рынке поставки ПК в первом квартале увеличились на 2,5 %. В любом случае, в прошлом квартале наметился перелом к заметному снижению темпов роста рынка ПК, и это вызвано не только дефицитом памяти, но и сложными макроэкономическими условиями на многих рынках. Скорее всего, как считают в IDC, оставшаяся часть 2026 года будет демонстрировать снижение объёмов поставок ПК из-за роста цен.

Конфликт на Ближнем Востоке добавил два дополнительных фактора, негативно влияющих на способность производителей отправлять готовую продукцию из Азии в другие регионы мира. Помимо роста цен на энергоносители, он влечёт и проблемы с логистикой, а также рост транспортных расходов. Даже если поставщики выбирают отправку грузов по воздуху вместо морских маршрутов, им приходится платить больше обычного из-за роста стоимости авиационного топлива. В конечном итоге все эти дополнительные затраты будут перенесены на кошельки покупателей.

Лидером мирового рынка ПК по итогам первого квартала остаётся китайская Lenovo с долей 25,2 %, которая смогла увеличить объёмы поставок продукции на 8,6 % в годовом сравнении. Американская HP Inc. сдала позиции с 20 до 18,5 % мирового рынка, но занимает второе место, хотя и сократила объёмы поставок ПК на 4,9 %. У Dell Technologies дела обстоят несколько лучше, поскольку этот американский производитель смог нарастить объёмы поставок ПК на 7,7 % и увеличил свою долю мирового рынка до 15,7 %.

Apple также укрепила позиции с 8,9 до 9,5 % за минувшие 12 месяцев, а ещё она увеличила объёмы поставок своих ПК на 9,1 % до 6,2 млн штук, но это позволяет её занимать лишь четвёртое место. На пятом традиционно расположилась Asus, которая отличилась ростом объёмов поставок на 17,1 % до 4,8 млн штук. Её доля при этом увеличилась с 6,3 до 7,2 %. За пределами первой пятёрки ситуация говорит о грядущей консолидации рынка ПК, поскольку все прочие производители сообща контролировали не более 23,9 % мирового рынка по итогам первого квартала, а объёмы поставок продукции сократили на 6,2 % до 15,7 млн штук.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: idc, аналитика, рынок пк
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
