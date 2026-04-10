«Ни одну игру в жизни не ждал так же сильно»: разработчики Don't Starve взбудоражили фанатов анонсом Don’t Starve Elsewhere

Разработчики из канадской студии Klei спустя 10 лет после релиза Don't Starve Together сообщили о возвращении к серии. На презентации The Triple-i Initiative 2026 анонсировали Don’t Starve Elsewhere.

Источники изображений: Klei

Источники изображений: Klei

Don’t Starve Elsewhere позиционируется как следующая игра во франшизе и совершенно новый, более масштабный и бескомпромиссный опыт выживания. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Пользователи остались в восторге от анонса Don’t Starve Elsewhere и показанных в трейлере нововведений вроде объёмного мира и возможности плавать. «Ни одну игру в жизни не ждал так же сильно», — признался funkey6737.

Игрокам предстоит выживать в странном и беспощадном новом мире, наполненном магией, монстрами и тайнами. По земле расползается густой туман, проклинающий всё, к чему прикасается.

«С друзьями или в одиночку изучайте опасные локации, боритесь за выживание, стройте базу и собирайте ресурсы. Только помните: не падайте, не задерживайтесь в Тумане и, прежде всего, не голодайте», — призвали авторы.

Обещают процедурно генерируемый и многоуровневый мир, заснеженные горные вершины, бурные реки и моря, извилистые пещерные системы, новые биомы со своими климатическими особенностями и уникальность каждого прохождения.

На данный момент Don’t Starve Elsewhere подтверждена только для ПК (Steam) и не имеет даже примерных сроков выхода. Среди поддерживаемых игрой языков на странице в сервисе Valve пока указан лишь английский.

Теги: don’t starve elsewhere, klei entertainment, симулятор выживания, песочница, the triple-i initiative
don’t starve elsewhere, klei entertainment, симулятор выживания, песочница, the triple-i initiative
