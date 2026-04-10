Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови»

Анонсированный ещё в 2006 году прославленным гейм-дизайнером Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) фильм по мотивам его серии шпионских стелс-экшенов Metal Gear Solid спустя 20 лет наконец начал движение в сторону премьеры.

Источник изображений: Konami

Напомним, в 2014 году к экранизации MGS присоединился режиссёр «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс (Jordan Vogt-Roberts), в 2018-м был готов сценарий, а в 2020-м на главную роль назначили звезду «Дюны» Оскара Айзека (Oscar Isaac).

С тех пор о проекте ничего слышно не было, но, как сообщают издания The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на официальный комментарий Sony Pictures, фильм всё ещё жив или, скорее, переродился.

Источник изображения: The Hollywood Reporter (Ground Control)

Как стало известно, по заказу Sony Pictures экранизацию Metal Gear Solid снимут режиссёры прошлогоднего фильма ужасов «Пункт назначения: Узы крови» Зак Липовски (Zach Lipovsky) и Адам Стейн (Adam Stein).

«Metal Gear Solid был ничем иным, как кинематографическим шедевром, который навсегда изменил мир видеоигр. Для нас большая радость и честь воплотить в жизнь незабываемый мир и культовых персонажей Хидео Кодзимы», — заявили Липовски и Стейн.

Источник изображения: Konami

За производство фильма по Metal Gear Solid отвечает Columbia Pictures, а продюсерами ленты выступят Ави Арад (Avi Arad) и Ари Арад (Ari Arad). Подробности фильма (сюжет, актёрский состав, сроки выхода) не раскрываются.

После ухода Кодзимы из Konami компания к франшизе почти (см. Metal Gear Survive) не прикасалась, но за последнее время выпустила сборник ремастеров Master Collection Vol. 1 (и готовит второй) и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк MGS 3.

Теги: metal gear solid, columbia pictures, sony pictures, экранизация
