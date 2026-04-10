Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови»

Анонсированный ещё в 2006 году прославленным гейм-дизайнером Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) фильм по мотивам его серии шпионских стелс-экшенов Metal Gear Solid спустя 20 лет наконец начал движение в сторону премьеры.

Напомним, в 2014 году к экранизации MGS присоединился режиссёр «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс (Jordan Vogt-Roberts), в 2018-м был готов сценарий, а в 2020-м на главную роль назначили звезду «Дюны» Оскара Айзека (Oscar Isaac).

С тех пор о проекте ничего слышно не было, но, как сообщают издания The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на официальный комментарий Sony Pictures, фильм всё ещё жив или, скорее, переродился.

Как стало известно, по заказу Sony Pictures экранизацию Metal Gear Solid снимут режиссёры прошлогоднего фильма ужасов «Пункт назначения: Узы крови» Зак Липовски (Zach Lipovsky) и Адам Стейн (Adam Stein).

«Metal Gear Solid был ничем иным, как кинематографическим шедевром, который навсегда изменил мир видеоигр. Для нас большая радость и честь воплотить в жизнь незабываемый мир и культовых персонажей Хидео Кодзимы», — заявили Липовски и Стейн.

За производство фильма по Metal Gear Solid отвечает Columbia Pictures, а продюсерами ленты выступят Ави Арад (Avi Arad) и Ари Арад (Ari Arad). Подробности фильма (сюжет, актёрский состав, сроки выхода) не раскрываются.

После ухода Кодзимы из Konami компания к франшизе почти (см. Metal Gear Survive) не прикасалась, но за последнее время выпустила сборник ремастеров Master Collection Vol. 1 (и готовит второй) и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк MGS 3.