В США арестован подозреваемый в попытке поджога дома главы OpenAI Сэма Альтмана

Публичность руководителей крупных компаний технологического сектора делает их не менее уязвимыми, чем популярных представителей шоу-бизнеса, например. На этой неделе полиции Сан-Франциско удалось задержать подозреваемого в попытке поджога дома генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), который проживает в этом калифорнийском мегаполисе.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Как отмечает CNBC со ссылкой на полицейские сводки, подозреваемый использовал «коктейль Молотова» для попытки поджога дома Альтмана, в результате обгорела входная группа здания, но никто не пострадал. Подозреваемого арестовали через час после инцидента в непосредственной близости от штаб-квартиры OpenAI в том же городе. Как утверждается, он угрожал поджечь и это здание. Представители OpenAI подтвердили факт попытки поджога, добавив, что никто не пострадал, а сама компания оказывает необходимое содействие следствию.
По данным полицейских сводок, подозреваемый бросил «зажигательное устройство разрушительного действия» в дом Альтмана, расположенный в районе Норт-Бич в Сан-Франциско. Попытка поджога состоялась примерно в четыре утра, после воспламенения части фасада здания подозреваемый сбежал с места преступления. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить огонь. Примерно через час полицейским пришлось прибыть уже к штаб-квартире OpenAI, которую некий мужчина угрожал поджечь. Полиция подозревает, что в обоих случаях действовал один и тот же 20-летний мужчина, который и был арестован.
Сэм Альтман после происшедшего опубликовал на страницах личного блога фотографии своих близких и признался, что «недооценивал силу слов и высказываний», призвав всю ИИ-отрасль сбавить градус риторики и пересмотреть тактику поведения. «Я способен проникнуться антитехнологическими настроениями и понимаю, что технология не всем полезна. Но в целом, я убеждён, что технический прогресс может сделать наше будущее невероятно хорошим — и для вашей семьи, и для моей».
Мотивы нападавшего на дом Альтмана ещё предстоит установить следствию, но это не первый случай, когда деятельность OpenAI сталкивается с выражениями общественного протеста. Когда в феврале компания в сжатые сроки перехватила у Anthropic право обслуживать военные контракты Пентагона, перед офисом OpenAI в Сан-Франциско появились написанные мелом призывы к сотрудникам выступить против этой сделки.
Источник: