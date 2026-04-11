В США арестован подозреваемый в попытке поджога дома главы OpenAI Сэма Альтмана

Публичность руководителей крупных компаний технологического сектора делает их не менее уязвимыми, чем популярных представителей шоу-бизнеса, например. На этой неделе полиции Сан-Франциско удалось задержать подозреваемого в попытке поджога дома генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), который проживает в этом калифорнийском мегаполисе.

Как отмечает CNBC со ссылкой на полицейские сводки, подозреваемый использовал «коктейль Молотова» для попытки поджога дома Альтмана, в результате обгорела входная группа здания, но никто не пострадал. Подозреваемого арестовали через час после инцидента в непосредственной близости от штаб-квартиры OpenAI в том же городе. Как утверждается, он угрожал поджечь и это здание. Представители OpenAI подтвердили факт попытки поджога, добавив, что никто не пострадал, а сама компания оказывает необходимое содействие следствию.

По данным полицейских сводок, подозреваемый бросил «зажигательное устройство разрушительного действия» в дом Альтмана, расположенный в районе Норт-Бич в Сан-Франциско. Попытка поджога состоялась примерно в четыре утра, после воспламенения части фасада здания подозреваемый сбежал с места преступления. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить огонь. Примерно через час полицейским пришлось прибыть уже к штаб-квартире OpenAI, которую некий мужчина угрожал поджечь. Полиция подозревает, что в обоих случаях действовал один и тот же 20-летний мужчина, который и был арестован.

Сэм Альтман после происшедшего опубликовал на страницах личного блога фотографии своих близких и признался, что «недооценивал силу слов и высказываний», призвав всю ИИ-отрасль сбавить градус риторики и пересмотреть тактику поведения. «Я способен проникнуться антитехнологическими настроениями и понимаю, что технология не всем полезна. Но в целом, я убеждён, что технический прогресс может сделать наше будущее невероятно хорошим — и для вашей семьи, и для моей».

Мотивы нападавшего на дом Альтмана ещё предстоит установить следствию, но это не первый случай, когда деятельность OpenAI сталкивается с выражениями общественного протеста. Когда в феврале компания в сжатые сроки перехватила у Anthropic право обслуживать военные контракты Пентагона, перед офисом OpenAI в Сан-Франциско появились написанные мелом призывы к сотрудникам выступить против этой сделки.