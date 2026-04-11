Лунная миссия Artemis II подошла к концу — корабль Orion с астронавтами вернулся на Землю

Космический корабль Orion Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, выполнявший облёт Луны в рамках миссии Artemis II, вернулся на Землю спустя более чем девять суток после запуска. Капсула с астронавтами приводнилась в Тихом океане 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (11 апреля, 03:07 мск) неподалёку от города Сан-Диего, штат Калифорния.
За 30 минут для до возвращения корабля на Землю от него отделился служебный модуль. Примерно за 15 минут до приводнения капсула оказалась в плотных слоях атмосферы. Из-за образования плазмы вокруг Orion связь с экипажем была прервана на несколько минут. «Все четыре члена экипажа находятся в отличном состоянии», — сообщил ведущий трансляции после того, как корабль приводнился. Транспортировка Orion и членов экипажа миссии на сушу осуществляется с помощью корабля ВМС США USS John P. Murtha.
Запуск ракеты-носителя SLS с кораблём Orion в рамках миссии Artemis II был произведён с площадки Космического центра им. Кеннеди во Флориде 1 апреля в 18:35 по местному времени (2 апреля, 01:35 мск). В состав экипажа миссии вошли четыре опытных астронавта: командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер и специалист Кристина Кох, представляющие NASA, а также канадский астронавт Джереми Хансен. В рамках миссии Artemis II астронавты совершили облёт Луны, побив рекорд по наибольшей удалённости человека от Земли. Предыдущая пилотируемая экспедиция к Луне состоялась в декабре 1972 года в ходе выполнения миссии «Аполлон-17».
