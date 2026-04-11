Сегодня 11 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android ФБР научилось читать удалённые сообщения...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ФБР научилось читать удалённые сообщения в Signal

Федеральное бюро расследований США (FBI) извлекло из iPhone одной из обвиняемых копии входящих сообщений Signal уже после удаления приложения. Apple сохраняла уведомления во внутренней памяти устройства каждый раз, когда они появлялись на экране блокировки. Суду показали сообщения, которые к тому моменту уже исчезли в самом Signal, причём восстановить удалось только входящую переписку.

Источник изображения: Dimitri Karastelev / unsplash.com

Источник, присутствовавший в зале суда, утверждает, что обвинение представило подробные сообщения, настроенные на автоматическое исчезновение и уже удалённые из самого Signal. Часть этих сообщений поступила с телефона одной из свидетельниц, сотрудничающих со следствием.

Следствие получило эти данные не из приложения, а из системной памяти iPhone. Если настройки Signal разрешали выводить на экран блокировки уведомления с именем отправителя и фрагментом текста, iPhone сохранял эти сведения во внутренней памяти даже после удаления мессенджера.

В обычном режиме Signal выводит уведомление о новом сообщении, имя отправителя и часть текста. В разделе Settings → Notifications пользователь может выбрать, что именно будет видно в уведомлении: Name, Content, and Actions, Name Only или No Name or Content.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: signal, мессенджер, расследование, фбр, конфиденциальность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
