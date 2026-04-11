ФБР научилось читать удалённые сообщения в Signal

Федеральное бюро расследований США (FBI) извлекло из iPhone одной из обвиняемых копии входящих сообщений Signal уже после удаления приложения. Apple сохраняла уведомления во внутренней памяти устройства каждый раз, когда они появлялись на экране блокировки. Суду показали сообщения, которые к тому моменту уже исчезли в самом Signal, причём восстановить удалось только входящую переписку.

Источник, присутствовавший в зале суда, утверждает, что обвинение представило подробные сообщения, настроенные на автоматическое исчезновение и уже удалённые из самого Signal. Часть этих сообщений поступила с телефона одной из свидетельниц, сотрудничающих со следствием.

Следствие получило эти данные не из приложения, а из системной памяти iPhone. Если настройки Signal разрешали выводить на экран блокировки уведомления с именем отправителя и фрагментом текста, iPhone сохранял эти сведения во внутренней памяти даже после удаления мессенджера.

В обычном режиме Signal выводит уведомление о новом сообщении, имя отправителя и часть текста. В разделе Settings → Notifications пользователь может выбрать, что именно будет видно в уведомлении: Name, Content, and Actions, Name Only или No Name or Content.